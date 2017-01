Politikens Poptillæg:

Man mærkede allerede gløderne ulme, da hun stod i læderantræk under Super Bowl og kaldte tropperne sammen i 'Formation'. Og med 'Lemonade' tændte Beyoncé for alvor et bål med sin politiske pop og nok-er-nok-attitude. I denne nytårsspecial hylder Politikens Poptillæg Beyoncé, og alt hvad hun har gjort i år 2016.

