Ny iPhone præsenteres 7. september: Her er alle rygterne

Annonce

Det er efterhånden en tradition, der er lige så sikker som jul, Eurovisionens Melodig Grand Prix og DSBs manglende evne til at forudse, at Danmark er et land, hvor det sner om vinteren. Når sommeren er ovre, kommer Apple med en ny iPhone. Og nu sker det igen. Apple har indkaldt pressen til en præsentation på onsdag d. 7. september klokken 19 dansk tid.

Netop fordi traditionen er så sikker, behøver Apple ikke engang at skrive eller antyde, hvad det drejer sig om, når de indkalder til presse-events i september eller oktober. Der kommer en ny iPhone. Men det er også det eneste, vi ved med sikkerhed. Ud over, at der præsenteres en ny iPhone-model, er resten totalt gætværk.

Hvad kan man læse ud af invitationen?

Eller næsten. For det er lige så stor en tradition, at det vælter ud med rygter og spionfotos i tiden op til efterårets iPhone-lancering, og mange af dem kommer fra ret substantielle kilder, man normalt kan stole på. Sådan er det også denne gang. Nogle af disse rygter kan man endda finde hentydninger og hints til i selve invitationen fra Apple.

LÆS OGSÅ Skærmen kan gå hele vejen rundt på ny iPhone

Apple har nemlig også tradition for at gemme lidt information i selve invitationens grafik. Og derfor er der nu adskillige tech-journalister på forskellige medier, der har gennemanalyseret det enkle billede, der danner baggrund for invitationen til pressemødet. Billedet er først og fremmest mørkt, og det er en afvigelse fra de normalt hvide eller lyse invitationer, som Apple som regel sender ud.

Det er bl.a. af Vlad Savov fra The Verge blevet fortolket som at det er kameraet, der er i fokus (ordspil i den grad tilsigtet) på den nye iPhone. Smartphone-producenter har i årevis konkurreret på lave de smartphones, der er bedst til at tage billeder under dårlige lysforhold, så måske har Apple tænkt sig at lægge et trumfkort denne gang.

Fokus på fokus

Fokus er dog i sig selv også et muligt emne, Apple kommer til at tale meget om ved præsentationen af den næste iPhone. Invitationen viser nemlig, hvad der ligner en række farvede lys, der er ude af fokus. Ud over, at dette kan være en hentydning til en større farvedynamik, kan det også sige noget om, at Apple vil give os bedre muligheder for at stille fokus både før og efter, billedet er taget.

Det handler om dybdeskarphed, som sjældent kan indstilles ret meget på de små smartphone-kameraer. Det gør det sværere at fremhæve og fokusere på ting i forgrunden, mens ting i baggrunden er ude af fokus. Men det er præcis den kvalitet, der gør forskellen på amatørbilleder og professionelle skud. Og der er en måde at løse det på rent teknisk.

LÆS OGSÅAnmelderne er vilde med denne smartphone, som du aldrig har hørt om

Samsung og andre producenter har allerede introduceret funktioner i deres smartphones, der klarer denne opgave med software. Men Apple kan være på vej med en teknologi, der anvender objektivet i kameraet til det. Eller rettere, objektiverne. Der er nemlig meget, der tyder på, at Apple vil gå i Huaweis fodspor og lægge et dobbeltkamera i den store iPhone, altså Plus-modellen.

Spionfotos har netop vist to kameraer på bagsiden af den store iPhone-model, der er på vej. Dette bruges typisk til at tilføje en større kontrast og farvedybde til et billede, da det ene kamera kan tage et billede i sort/hvid og det andet kan tage et billede i farver samtidigt. Ved at lægge de to billeder sammen bagefter, får man de flotte sortniveauer fra sort/hvid-billedet sammen med de mange farver i farvebilledet.

Hvad skal barnet hedde?

Men teknologien kan også bruges til at lade det ene kamera tage et ufokuseret billede og det andet tage et fokuseret billede, og derefter blande de to, så man kan fokusere valgfrit i redigeringen af billedet efterfølgende. Og ligesom mennesket bruger to øjne til at opfatte dybde, kan to kameraer også gøre det samme, hvilket igen kan afhjælpe indstilling af dybdeskarphed.

At Apple har tænkt sig at gøre noget ekstra ud af kameraet på iPhone kan måske også forstås på den overskrift, de har givet invitationen: »See you on the 7th.« At de bruger det dobbelttydige udtryk »See you« kan både hentyde til, hvad man kan »se« via iPhonens kamera, og at »vi ses« den syvende.

LÆS OGSÅ Rygter udskyder iPhone 7 til næste år

Det der med den syvende er i øvrigt også i sig selv mystisk. Der er nemlig fortsat tvivl om, hvorvidt vi kommer til at møde iPhone 7 på onsdag. I næsten et helt år har der været spekulationer fremme fra kilder i produktionsmiljøet om, at denne telefon ikke kommer til at hedde iPhone 7. Det er der rigtig mange gode grunde til.

Centralt i disse spekulationer er det faktum, at der ikke bliver tale om et stort redesign. Den nye telefon kommer ifølge de lækkede spionfotos i meget høj grad til at ligne iPhone 6S og iPhone 6. Der skulle ikke være nogen forskel i formfaktoren, den eneste designmæssige forskel skulle være, at antennebåndene, der lige nu går rundt om telefonen for oven og for neden, rykker op på toppen og ned i bunden.

Ikke meget nyt i designet

En bruger på det kinesiske, sociale medie Weibo har fået fingre i specifikationerne på den store Plus-model, og den skulle tilsyneladende have den samme skærmstørrelse som den nuværende, altså 5,5 tommer. Det peger i retning af, at der ikke sker det store med designet, formentlig heller ikke på den lille model.

Normalt, når Apple går et tal op i iPhone-modelnavnet, følger der netop et større redesign med. Men det skulle altså ikke ske denne gang, og det har fået observatører af virksomheden til at pege på, at den kommende telefon ikke kommer til at hedde iPhone 7. Det understøttes desuden af, at Apple forventes at gå over til en tre-årig cyklus i stedet for den to-årige, vi kender, hvor der kommer en ny type iPhone hvert andet år, og en model med tilnavnet S i de mellemliggende år.

LÆS OGSÅ Derfor sælger Apple stadig færre iPhones

Det sidste skyldes en generel afmatning af smartphone-markedet, og at Apple for første gang nogen sinde har oplevet fald i iPhone-salget i de sidste to kvartaler. Vi beholder simpelthen vores telefoner længere end før og skifter dem ikke ud hvert andet år som tidligere, og det vil Apple angiveligt reagere på.

Mange analytikere har i stedet peget på, at der kommer et stort redesign i 2017. Ud over, at der er et syvtal i enden af det årstal, så er det også iPhones ti-års jubilæum næste år, så det ville give en del mening at vente med iPhone 7 til næste år.

Kan komme i butikkerne efter få dage

Men alligevel har Apple skrevet en overskrift, der kan læses som »Se dig på den syvende«, hvis man oversætter direkte. Så måske vil Apple alligevel lancere en iPhone 7 på onsdag, og så måske kalde 2017-iPhonen for noget helt tredje, iPhone 8, iPhone 10 eller iPhone X eller lignende. For sætningen henviser ikke til, at det er den syvende iPhone-model, der er tale om. Der er allerede lavet 13 forskellige iPhone-modeller siden 2007, så det her vil altså være nummer 14.

Uanset, hvad den nye iPhone kommer til at hedde, så forventes det, at Apple kommer til at sende den hurtigt på gaden efter lanceringen på onsdag. Den vil muligvis allerede blive tilgængelig 9 dage senere i USA, altså 16. september. Derefter går der typisk nogle uger, før den kommer til Danmark.

LÆS OGSÅNy iPhone kan komme i butikkerne i september

Derudover har rygterne om den nye iPhone primært handlet om at Apple kan vælge at droppe hovedtelefonstikket, som bl.a. Motorola og en række andre kinesisk-producerede smartphones allerede har gjort det. I stedet vil Apple opfordre til at man lytter til musikken trådløst eller via Lightning-stikket i bunden og evt. en adapter. Men om dette sker nu eller ved et stort redesign næste år, er analytikerne uenige om.

Der skulle også ske fornyelser på lagerpladsen. Apple skulle langt om længe have indset at 16GB er for lidt plads i forhold til, hvad folk har behov for, og 32GB skulle derfor være det mindste, man kan køve i den henseende. Der går også rygter om, at Plus-modellen skulle kunne fås i version med helt op til 256GB lagerplads, og at dets batteri bliver en anelse større og dermed giver den bedre batterilevetid.

Nye iPads og nyt Apple Watch?

Som altid vil Apple sætte en ny og kraftigere CPU i smartphonen, der formentlig kommer til at hedde A10. Der vil, i hvert fald i Plus-modellen, komme 3GB RAM ombord, som CPU’en kan anvende, det er en enkelt gigabyte mere, end hvad den samme model har nu.

Endelig vil Apple formentlig langt om længe komme med, hvad deres konkurrenter har givet kunderne i årevis: Vandtæthed ned til 1 meters dybde i højst 30 minutter. Apple Watch kan allerede dette, og der gik rygter om at iPhone 6S kunne det uden at det var annonceret. Det kan nærværende skribent dog afkræfte, efter Politiken testede det – først med succes, men få dage senere med katastrofale følger.

LÆS OGSÅOm et par år kan iPaden se radikalt anderledes ud end i dag

Priserne på de to nye iPhone-modeller forventes som altid at følge de nuværende priser, det er blot modellerne, der skifter plads i hierarkiet. Det forventes i øvrigt også, at Apple vil lancere nye iPads, herunder en skrabe-model og en ny iPad Pro, men om vi ser disse på onsdag er mere usikkert. Det samme gælder Apple Watch 2, der også skulle være på vej.

IPhone-eventen på onsdag ligger lidt tidligere end Apples normale iPhone-events (og i øvrigt på samme dag, som Sony har tænkt sig at annoncere en ny PlayStation 4-model, hvilket nok skal skabe kamp om spaltepladsen i medierne). Det kan være fordi, Apple har tænkt sig at indkalde pressen igen i oktober eller starten af november til en præsentation af de nye iPads og et nyt Apple Watch.