Fanget af at fange

Et par hundrede mennesker vandrer rundt i Bibliotekshaven i København. Der er stille. Nogle steder samles små grupper. Andre går alene. Alle har øjnene låst til skærmen på deres telefon. Langsomt begynder enkelte at gå mod udgangen. Snart vender flere sig, og med et er hele menneskemængden i bevægelse. Alle går i samme retning. Det ligner et stadion, der er ved at blive tømt efter en fodboldkamp.

Ved udgangen mod Christiansborg dannes en flaskehals, og folk begynder at trippe utålmodigt. »Hvad er det?« spørger en ung mand uden at løfte blikket fra telefonen. Et sted i flokken kommer svaret: »Jeg ved det ikke, men det må være noget godt«.

Det var en Pokémon - en af de 151 figurer i spillet Pokémon Go, der får den virkelige verden til at smelte sammen med den virtuelle.

Pokémon Go er en verden fyldt med Pokestops, som du kan proppe en Lure på, eller smide en Incense, hvis ikke du klækker et Lucky Egg, så du kan Evolve alle dine Rattatas og Pidgeys, og få dobbelt op på XP ...

Den indforståede verden har 30 millioner brugere verden over og har på kort tid slået Facebook, som den app folk bruger mest tid på. I Danmark anslår teleselskaberne, at en halv million mennesker har downloadet og prøvet at fange de små monstre.