Den mest nervøse mand i en meget våd Parken søndag aften var uden tvivl Danmarks nye landstræner Åge Hareide. Hans første kamp med Danmark om point gjaldt VM-kvalifikationen hen mod VM 2018 i Rusland. Armenien var på besøg, og den nation har før givet et dansk hold store skrammer.

Denne gang var danskerne spilstyrende, og Hareide kunne smile, da Christian Eriksen scorede et flot sejrsmål efter oplæg fra Viktor Fischer med hælen.

Til gengæld misbrugte Eriksen også et straffespark, der ellers kunne have bragt ro i landstrænerens nervesystem. Armenerne fik en enkelt chance for at udligne, men kiksede, og i mandag kan Hareide tillade sig at vågne med et smil, for de tre første point på kontoen er hjemme samtidig med, at Polen mistede point med 2-2 i Kasakhstan.