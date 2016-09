Okay, du kan huske billedet. Men kan du også huske, hvad det forestiller?

For snart tre uger siden gik billedet af fem-årige Omran Daqneesh verden rundt. Den lille dreng var netop af sin far hevet ud af ruinerne af et hus i den syriske by Aleppo efter et russisk luftangreb. Faren, som var desperat efter at lede efter andre familiemedlemmer, havde overgivet sin søn til hjælpearbejdere. En læge tog billedet af Omran, og måske bliver billedet af drengen, der sidder på et sæde i en ambulance og med chok i øjenene stirrer på kaos udenfor ... måske bliver det engang det billede, vi husker, når vi tænker tilbage på borgerkrigen i Syrien.

Måske gør det ikke. Fordi vi hele tiden bliver tæppebombet med billeder.

De 18 fotos nedenfor repræsenterer hver især en skelsættende begivenhed. Nogle er blevet ikoniske på grund af den fotografiske kvalitet. Andre fordi de fremstiller en situation, som efterfølgende har ændret historiens gang. Enkelte af dem rummer begge elementer.

Kan du huske, hvor og hvornår billederne er fra? Og kan du huske, hvad de viser? Det er ikke altid, at historien bag er helt den, som det er blevet et symbol på. Klik på hvert enkelt foto og få den rigtige fortælling om billedet.