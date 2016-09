Tolv dage med turbo

Fredag sluttede Københavnerakademiets sommerlejr for drenge med (store) problemer i dansk og matematik. De har været gennem et turboforløb, hvor de gennem højintensiv træning har forbedret sig markant på to uger.

Politiken følger Bertram Weber og Younez Valizadeh før, under og efter. Faktisk et helt år.

For på mandag kommer de 91 drenge, der gennemførte, tilbage til deres skoler, bedre til at stave og regne, men også bedre til at forstå begreber som fællesskab og indre styrke. Og hver uge i det kommende skoleår får de også støtte fra en lærer til at holde fast i alt det, de har lært.