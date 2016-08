Sådan skal Løkkes Danmark se ud i 2025

Annonce

Med syv indsatsområder vil statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) »fremtidssikre dansk økonomi de næste 10 år«.

Tirsdag har han offentliggjort regeringens udspil til en langsigtet plan for dansk økonomi, den såkaldte 2025-plan.

Med syv »ambitioner« varsler regeringen forandringer på en lang række områder fra flygtningepolitik til pensionsalder.

Her er et overblik over planens indhold.

1. Skattelettelser i både top og bund

Regeringen vil lette skatten for de laveste indkomster, indføre jobfradrag målrettet samme gruppe og håber derved at øge gevinsten ved at arbejde med op til 4.500 kroner om året.

Hvis man har en indkomst mellem 150.000 og 207.000 kroner vil regeringen sænke skatten med 8 procent. Derudover vil regeringen gradvist nedsætte rentefradraget, så det bliver mindre profitabelt at investere i boliger og afskaffe den grønne check.

Danskere, der betaler topskat, og har en årsindkomst under 1 million kroner, skal også have skattelettelser, hvis det står til regeringen. Denne gruppe får reduceret deres topskattesats med fem procentpoint.

2. Skattelettelser til virksomheder

Regeringen vil justere selskabsskatten for at få flere til at investere i Danmark. Derudover vil regeringen nedsætte skatten på aktie- og kapitalindkomst, give en skattelettelse til nye iværksættere og indføre et fradrag til investorer, der sætter deres penge i små virksomheder eller i forskning og udvikling.

PSO-afgiften skal skrottes og erstattes af en alternativ finansiering, som ikke fremgår af regeringens 2025-plan. Samtidig skal der laves en ny strategi for forsyningssektoren, som kan sikre billigere priser, ligesom det er regeringens ambition at udbygge infrastrukturen for 27 milliarder kroner.

3. Senere pensionalder

Regeringen vil fremrykke efterløns- og pensionsalderen.

Folkepensionsalderen hæves med seks måneder 1. januar 2025 fra 67 til 67 ½ år. Efterlønsalderen hæves med seks måneder 1. januar 2021 fra 63 til 63 ½ år.

Det skal være med til at frigive, hvad der svarer til en halv procent af BNP i 2025.

4. Flere penge til velfærd og sikkerhed

Der skal sættes penge af til, at udgifterne til den offentlige service kan vokse med 0,5 procent om året i 2017 til 2025. Det svarer til 2,5 milliarder ekstra hvert år.

Gradvist vil regeringen desuden etablere tre puljer, en til velfærd såsom sundhed og ældrepleje, en til sikkerhed såsom forsvar og politi og en sidste pulje til et løft af danskernes kompetencer. Frem til 2025 skal der samlet afsættes 21,5 mia. kr. til puljerne.

5. Strammere flygtningepolitik

Reglerne for permanent opholdstilladelse skal skærpes markant, der skal være en hurtigere udsendelse af afviste asylansøgere, og principperne for, hvornår man optjener ret til offentlige ydelser, skal strammes.

Der skal indføres en nødbremse, så Danmark kan afvise asynansøgere ved grænsen, og der skal gennemføres et kritisk eftersyn af, hvordan de internationale konventioner bliver fortolket.

Bidraget til indsatsen i nærområderne skal styrkes med en milliard.

6. Nedskæringer af SU’en

Regeringen vil reducere SU-stipendiet, samtidig med at lånemulighederne øges.

SU-besparelserne skal frigive 3,3 milliarder kroner. En del af dem skal bruges på bedre kvalitet i uddannelserne.

I dag får en udeboende studerende omkring 5.100 kroner efter skat om måneden og kan herudover låne cirka 3.000 kroner om måneden. Det vil regeringen ændre, så halvdelen af det beløb, som studerende samlet har til rådighed, skal være et rentefrit lån. Mere konkret betyder det, at stipendiet reduceres til 4.300 kroner og lånemulighederne til gengæld forøges til 4.300 kroner.

Stipendiet for hjemmeboende skal også reduceres efter samme princip, hvor lånemulighederne til gengæld øges.

Ændringerne skal ifølge planen indfases for de studerende, der påbegynder en uddannelse i 2019 og frem.

Derudover skal studerende have lov at tjene mere under uddannelsen.

7. Flere skal spare op til alderdommen

Regeringen vil gradvist indføre en obligatorisk pensionsopsparing for personer uden eller med begrænsede pensionsindbetalinger.

Personer med indkomst over 300.000 får et ekstra jobfradrag, hvis de sparer op til alderdommen, og en ny aldersopsparingsordning skal øge tilskyndelsen til at spare op sidst i arbejdslivet.