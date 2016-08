Politiken bruger cookies og lokal lagring bl.a. for at huske dine indstillinger og målrette annoncer. Ved at bruge sitet accepterer du dette. Læs mere

Amy Schumer om sit røvgevir: »Jeg bærer mine fejl som æresmedaljer«

Amy Schumer blev kørt i limousine fra fødegangen til familiens lejlighed på Manhattan. Men så tabte forældrene deres penge. Og faren blev syg. Så komikerens vej mod toppen var belagt med pusheri, butikstyveri og jobs i friturestank, fortæller hun i ny bog. På fredag optræder stjernen i Forum. I kort kjole og kavalergang sniger hun feminismen ind i sin comedy. Lidt som »når folk sniger revne gulerødder ned i chokoladekagedejen for at få ungerne til at spise grøntsager«, siger hun i et interview med Politiken.

placeholder Som teenager drømte Amy Schumer i flere år om at miste sin mødom. Hun forestillede sig alt muligt dejligt. At hun ville se sin elskede i øjnene, at de ville hviske søde ord til hinanden, få orgasme, græde af lykke, tage det store spring sammen og holde om hinanden hele natten. Og dagen efter gå rundt i deres egen lille boble. Sammen. »Men det var ikke sådan, det skete. Det var ikke den oplevelse, jeg fik med mig videre«, som hun skriver i den selvbiografiske bog ’Pigen med røvgeviret’, der udkom på dansk i går. Det var faktisk langtfra sådan. Denne artikel er forbeholdt Politikens abonnenter.

