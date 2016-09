»Kom an med jeres sexisme og dumme spørgsmål«

placeholder

Det var det, man kalder et Pippi Langstrømpe-øjeblik. 15-årige Anna Vigsø så en video på YouTube med to rappere, der stod over for hinanden og battlede på ord. Så tænkte hun: ’Det har jeg aldrig prøvet før, så det bliver jeg sikkert god til’.

»Jeg øvede i 14 dage og stillede op. Jeg havde aldrig rappet før, så jeg tabte selvfølgelig stort. Men bagefter sagde arrangøren, at jeg bare skulle komme igen. Så begyndte jeg at øve vildt meget og gøre det igen og igen«.