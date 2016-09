»Før var alle gode kunstnere dårlige for mig, fordi de var i vejen«

placeholder

Han er måske mest berømt for at have stillet sine motiver på hovedet. Det begyndte han på sidst i tresserne, for at man skulle lægge mærke til maleriet, ikke motivet. Af samme grund gjorde han det kun med velkendte motiver såsom menneskekroppe.

Georg Baselitz er en af efterkrigstidens største europæiske malere og repræsenteret på alverdens museer. Herhjemme er et billede fra hans serie ’Helte’ et af Louisianas stoltheder.