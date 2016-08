Journalisterne bag Panama Papers: »Vi ved stadig ikke, hvem kilden er«

placeholder

Netflix har betalt for at få lov til at lave en film om de seneste to år af den tyske journalist Frederik Obermaiers liv.

»Jeg er kun 32 år, så det er begrænset, hvor mange arbejdsår jeg har at sammenligne med, men det er det mest vanvittige, jeg har oplevet«, siger Frederik Obermaier.

Han beskriver sit arbejde i den periode som en besættelse, en afhængighed, som fik ham til at sidde med computeren i timevis, nat efter nat, når kæresten og den lille søn var gået til ro.

Det stof, som Frederik Obermaier ikke kunne lægge fra sig, hed Panama Papers.