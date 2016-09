Politiken er på jagt efter Europas identitet. Første stop: Merkels hjemby

placeholder

Vi moser op ad støvede mørnede trappetrin, passerer klasselokaler med ældgamle pulte, som er halvt begravet under forvitrede murbrokker. Opad, opad går det, indtil vi når toppen af tårnet og træder ud i det fri.

»Forsigtigt – gelænderet er ikke sikkert«, advarer Ferdinand von Saint André, en mand, der drømmer om at se Den Europæiske Union ryste den nuværende elendighed af sig og rejse sig på ny, samlet og stærk, ligesom denne kæmpestore, men faldefærdige kostskole, som han og en større flok frivillige er ved at sætte i stand.

»Og man har jo ikke lyst til at styrte ned herfra«, lyder hans unødvendige tilføjelse. Der er cirka 40 meter ned.

Her fra tårnets top ser Europa faktisk lækker ud, i hvert fald på sådan en sensommerdag med klar himmel over skove, søer, huse og marker med fredsommeligt græssende køer.

Det ligner et postkort af selve det gode liv, og det er let at glemme alle problemerne dernede for en stund.

Ferdinand von Saint André vil forvandle de 100 år gamle bygninger til en skole, hvor unge fra alle kanter af Europa kan uddanne sig til europæere af den rette støbning. En europaskole. Og når eleverne til sin tid kigger ud ad vinduerne, får de måske øje på Europas for tiden vigtigste kvinde, Angela Merkel, som jævnligt lægger vejen forbi denne lille tyske by Templin tæt ved den polske grænse.

Det var nemlig her, hun voksede op.

Nu residerer Angela Merkel en times kørsel herfra i byen, mange betragter som Europas egentlige hovedstad, Berlin, hvor Muren faldt for godt et kvart århundrede siden og lod en enorm begejstring for et forenet Europa springe op fra sine ruiner.

»Det er sværere nu, meget sværere. Den fælles identitet er fragmenteret, og der er skepsis overalt. Vi skal arbejde hårdt for Europa og EU hele tiden. Det er det, vi vil gøre her – uddanne nye europæere i en miniatureudgave af det, vi håber kan blive det nye, perfekte EU«, siger Ferdinand von Saint André.

Visionen om at skabe en skole med europæisk historie, kultur og sprog som pensum lyder næsten som en træt vittighed i disse måneder, hvor EU tager sig ud som en havareret damper, alle prøver at svømme væk fra. Så meget desto stejlere står initiativtageren til den kommende skole på sin tanke. Han vil ikke bare sidde stille og se sit elskede EU forvitre og forsvinde ligesom det land, DDR, der engang lå her som forpost mod det kapitalistiske Vesteuropa i den lige så hedengangne østblok.

Politikens autocamper leder efter den europæiske ide

Men måske er tiden inde til at sige farvel til det EU, som for tiden mest er noget, man skælder ud på eller har lyst til at forlade for at krybe i flyverskjul bag egne hermetisk lukkede landegrænser.

Europa, hvad nu? Briterne vil melde sig ud. Nationalismen buldrer frem. Og rundt om i Europa er der nu så stor skepsis over for EU, at det slovakiske EU-formandskab har kaldt til topmøde om EU's fremtid i hovedstaden Bratislava fredag 16.september. Som optakt til mødet er Politiken gået på jagt efter den europæiske idé: Fra fredag 9. september kan du følge Politikens autocamper, der pløjer sig gennem Europa for at høre europæernes bud på EU's fremtid. Første stop er i kansler Merkels hjemstavn, hvorefter vi tager videre til Polen, Slovakiet, Østrig, Italien, Frankrig og EU-hovedstaden Bruxelles.

Søndag 11. september har vi samlet 28 førende europæiske aviser og bedt deres bladtegnere fortolke det europæiske fællesskab her og nu – og i lyset af Brexit.

Fra tirsdag 13. september udstiller vi alle tegningerne i Forhallen i Politikens Hus

Fredag 16. september er vi til topmøde i Bratislava, Slovakiet.

Torsdag 29. september 16.30 inviterer vi til debatarrangement i Pressen, hvor Søren Espersen (DF) og Martin Lidegaard (R) vil føre vidner og bevis for, hvorfor de ser EU som henholdsvis problemet og løsningen på problemet.

Det er i hvert fald sådan, vi tænker, da vi akkompagneret af dommedagsbasuner drager ud på campingtur i Den Europæiske Union. Vi vil kaste et blik ind bag de nationale mure, hvor højrepopulismen gror. Vi vil spørge folk, om de stadig føler sig som europæere og er med på at betale en pris for at være det – eller om de skeler misundeligt over Nordsøen til briterne, der efter Brexit-afstemningen er på vej til at genvinde deres fulde nationale frihed.

Vi vil kort sagt finde ud af, om jorden på det gamle kontinent stadig er så fast, at vi kan plante vores teltpløkker i den.

Europa begynder i Randers

Et døgn før vi går op ad de trange trapper i Templin for at betragte unionen fra oven, starter turen i Randers. Der holder den autocamper, som skal være køretøj, kontor og soverum for to hold reportere på rejse med spørgsmålet ’Europe, what’s next?’ klistret på bagsmækken.

»Hvad skal I egentlig lave«, spørger Michael Floor. Det er ham, vi lejer autocamperen af. Før solgte han lystbåde, men han afhændede firmaet lige inden finanskrisen, og nu behøver han dybest set ikke lave noget.

Men driver altså alligevel noget udlejning her i Randers.

»Vi skal køre rundt i Europa for at tale med folk om, hvad der er tilbage af Den Europæiske Union«, forklarer vi.

»Hvad synes du for resten selv om EU?«.

»EU er vel grundlæggende okay«, svarer Michael Floor. »Det er godt for forretningerne. For handlen. Men grænserne er for åbne ...«.

Der må strammes op i unionen, fastslår han og sammenfatter sin analyse sådan her:

»Nogen må over knæet«.

Derefter ønsker han os en god rejse og vinker til os, idet han drøner ud fra parkeringspladsen i sin enorme beige Mercedes. Vi sætter skrumlet af en autocamper i gear og følger efter, men i den modsatte retning – mod syd.

Vi styrer mod Templin for at undersøge, om denne lille by har et særlig gunstigt klima for supereuropæere, når det nu var her, forbundskansler Angela Merkel voksede op. Det var her, hun støbte grundformen til de holdninger, der har gjort hende til Europas politiske samlingsfigur og førende kriseknuser.

I 11 år har Angela Merkel ført Europa gennem den ene krise efter den anden. Hun er gået forrest gennem finanskrisen, det truende græske sammenbrud og modtagelsen af sidste års flygtningestrømme. Hele tiden på udkig efter løsninger. Helst sammen med de andre.

Og nu, da briterne er stået af samarbejdet efter folkeafstemningen i juni, er ingen i tvivl om, at den tyske lederrolle bliver endnu stærkere i det Europa, der »er krympet«, som Merkel selv udtrykte det dagen efter Brexit-beslutningen.

Men et Europa under tysk ledelse lyder i de andre EU-lande som et kvalmende lag sauerkraut, smurt ud over en menu med græsk salat, franske kartofler, danske frikadeller eller spanske tapas. Hvordan skal tyskerne bære sig ad med at lede Den Europæiske Union i en svær tid uden selv at blive den førerhund, mange anklager for at have taget magten i Europa – endnu en gang, men nu med økonomiske muskler frem for militær magt.

Vi har et stort ansvar for, at børn og unge skal have en god fremtid i et forenet Europa Carmen Eger

Lad ikke en krise gå til spilde

For at få svar på det spørgsmål kontakter vi Wolfgang Ischinger i Bayern. Han er ikke alene tidligere tysk topdiplomat og ambassadør i Washington og London, men også leder af den internationale sikkerhedskonference i München, hvor han uden problemer byder folk som Barack Obama, Vladimir Putin, Angela Merkel og alverdens andre ledere velkommen hvert år. Gæster, han vel at mærke er på fornavn med.

»Uha, det er svære tider. Alene for sikkerheden i Europa ville det være bedst, hvis Storbritannien forblev i EU. Jeg kan kun sige, som Winston Churchill gjorde det i sin tid: »Don’t let a crisis go to waste«. Vi kan kun håbe, at den krise og det kaos, vi står i, fører til noget godt«, lyder det fra den erfarne mand i München.

Wolfgang Ischinger har netop været på rejse i USA for at følge valgkampen mellem Hillary Clinton og Donald Trump, fortæller han. Også derovre følges problemerne med at holde sammen på Europa og Tysklands ledende rolle tæt.

»En af Hillary Clintons øverste rådgivere sagde til mig, at hun straks måtte rejse til Berlin, hvis hun bliver præsident. Jeg svarede ham, at jeg er helt uenig, og at mit råd ville være at tage til Bruxelles først. Ikke fordi jeg ikke vil have fint besøg i Berlin. Men fordi jeg som tysk europæer mener, at Tyskland skal arbejde for at forstærke det handlingslammede Europa og ikke for at forstærke den tyske rolle i Europa«.

Wolfgang Ischinger fortsætter:

»Hvis Tyskland bruger sin kraft på at tjene EU og Europa i stedet for at tjene Tysklands interesser, vil det være betryggende for alle de små medlemslande som Irland og Danmark. Så er der ingen grund til at have angst for Tyskland, selv om Berlin får større ansvar fremover. Tyskland gør klogt i at bruge sin økonomiske kraft, politiske sammenhæng og stabilitet til at styrke Europas handlingsmulighed«.

Og så citerer han forfatteren Thomas Mann for at sige:

»Vi vil ikke et tysk Europa, hellere et europæisk Tyskland«.

Med disse ord i baghovedet triller vi tværs over Tyskland, gennem det tætnende mørke mod øst. Autocamperen snor sig langs marker, krat og spredte landsbyer uden meget andet liv end en kats forskræmte øjne i vejkanten og en flok drukkenboltes hæse råben ved et gadekær, inden vi under en nattehimmel med flere stjerner end i EU’s flag rammer vores første Stellplatz, sådan en udvidet parkeringsplads, hvor autocampere kan påfylde vand, tømme toilettanken og – muligvis – byde på et rigtigt toilet til de trængende landevejsfarende.

Kaffe hos borgmesteren

Lørdag morgen vågner Templin langsomt, mens vi kører ad de brostensbelagte gader forbi velholdte gamle huse ned mod søen, hvor rådhuset troner foran den idylliske bypark. Byen fremstår i sin renoverede og forskønnede udgave som en middelalderlig perle, hvor det går om ikke godt så i hvert fald bedre end i så mange andre småbyer i det gamle DDR, hvor forfaldne huse står tomme, og arbejdsløsheden er langt højere end de 11 procent, Templin har.

Borgmesteren gennem de sidste 6 år, Detlef Tabbert, kommer kørende fra privaten, låser det weekendstille rådhus op og trækker sig straks tilbage for selv at lave kaffe til gæsterne.





»EU har vi jo egentlig god nytte af – især de åbne grænser til vore naboer, som betyder, at mange polakker kan krydse ind over grænsen og arbejde her. Byen har også haft økonomisk gavn af unionen, men alligevel skal I nok ikke forvente, at folk ligefrem jubler over medlemskabet«, indleder borgmesteren, der er valgt af det venstreorienterede Die Linke, som opstod på ruinerne af det faldne kommunistparti i det gamle DDR.

Hvorfor ikke ... når det nu går godt – blandt andet i kraft af penge fra Bruxelles?

»Her i det nordøstlige hjørne af Tyskland er vi tilbageholdende og måske svære at begejstre«, svarer Detlef Tabbert, da vi alle har sat os på højryggede stole på hans kontor.

»Man kan vel sige, at vi har en ’kritisk distanceret holdning’ til EU. Eller på en anden måde: at vi er ’fornuftigt begejstrede’. Altså grundideerne i unionen er jo gode nok, fred og frihandel. Men når der kommer flygtninge til små byer som den her, er det, som om vi overtager nogle ting, der typisk er storbyproblemer, og det er vi ikke gearet til«.

Templin Templin er en middelalderby i det nordøstlige Tyskland i delstaten Brandenburg, 80 kilometer nord for Berlin.

Byen er kendt for sin 1.735 meter lange bymur, opført i det 14. århundrede, som går rundt om den historiske kerne.

Forbundskansler Angela Merkel voksede op i Templin, som hendes forældre flyttede til i 1957. 20 år senere indgik hun sit første ægteskab i hjembyen, hvor hendes mor stadig bor.

Under flygtningestrømmen mod Tyskland, som sidste år tog imod tæt på en million flygtninge, kom 300 af dem til Templin. Det har som så mange andre steder i Europa helt og holdent ændret den politiske debat og tone, erkender borgmesteren. Og i den sammenhæng betyder det mindre, at forbundskansleren bag den førte flygtningepolitik er vokset op i byen – og i øvrigt har et mindre landsted som feriehus i Hohenweide, nogle kilometer længere mod øst.

»Så populær er Angela Merkel altså heller ikke i Templin. Jeg er da personligt stolt af, at hun er her fra byen og i kraft af det allerede har givet os en historisk placering. Hun har taget værdier herfra med sig – tilbageholdenhed, udholdenhed, pragmatisme. Sådan er folk her i Templin, men at vi har et berømt bysbarn, er ikke nok til, at alle bifalder hendes flygtningepolitik, eller at alle støtter EU ubetinget«, siger Detlef Tabbert.

Selv da Angela Merkels popularitet var størst i den store verden – og hun flere gange, blandt andet af Forbes Magazine, blev kåret til verdens vigtigste kvinde – dryppede berømmelsen ikke på Templin. Jo, fortæller borgmesteren, indimellem kommer en bus forbi med »kvinder over 60 år, som er fascinerede af Merkel og vil se, hvor hun kommer fra«.

Men ellers er der ikke meget turisme at hente i den berømte supereuropæer.

»Til gengæld har vi ofte besøg af journalister fra hele verden. Senest fra russisk stats-tv. De var meget forundrede over, at vi ikke har hædret Angela Merkel med en statue, et gadenavn eller i det mindste en plakette på den skole, hvor hun var elev. Sådan er vi altså bare ikke, men det kommer nok engang«, siger han.

Angela Merkels 84-årige mor, Herlind Kasner, bor stadig i byen, og kansleren besøger hende ofte. Og når det sker, køber hun ind til madlavningen i et lokalt supermarked. Det imponerer folk i byen, som til gengæld står sammen om at beskytte den såkaldte Über-Muttis egen mor mod journalisterne. Og ikke mindst mod de mange, der er så uenige med kanslerens flygtningepolitik, at de gerne vil tale et par ord med hendes mor om den åbenbart manglende opdragelse.

»300 flygtninge er måske ikke mange, men for Templin med 12.000 indbyggere er det trods alt en del. Det svære er jo ikke at tage imod folk i nød og placere dem på asylcentre. Det er det, der følger efter, som giver problemer – at finde en bolig til dem og få dem integreret, det koster kræfter og penge. Og især giver det en folkelig modstand, som vi jo deler med resten af Europa«, siger Detlef Tabbert.

Fremgangen til højrepartiet Alternative für Deutschland og modstanden mod Angela Merkels flygtningepolitik – defineret af hendes et år gamle, men allerede ikoniske velkomst: »Wir schaffen das« (Vi klarer det) – er især stærk i den østlige del af Tyskland. Selv om det faktisk er her, man har modtaget færrest flygtninge.

Der er særlige grunde til, at folk her har det svært med at tage imod fremmede og at ofre skattepenge til dem, forklarer han.

»Forandringerne her har været store. Da Tyskland blev genforenet, tabte vi mange mennesker, der arbejdede i de store socialistiske virksomheder, som lukkede. De folk er måske blevet omskolet 2-3 gange siden, og alligevel har de ikke rigtig fået job. Nu er de på vej mod pension, men de er skuffede og bitre«.

Den orange minighetto

Da de anbragte asylcentret ovre på den anden side af vejen sidste år, sagde mange her i Templin til os, at det var skidt for vores projekt. Tværtimod Ferdinand von Saint André

Rygtet vil vide, at de utilfredse ’Ossis’, de frustrerede DDR-overlevere, som mener, at alt var bedre i de gode dage, da alle indbyggerne i det røde Templin var hvide, bor i den såkaldte minighetto på Ringstrasse.

Så da den sidste kaffe er drukket og borgmesteren fotograferet på bredden af søen, manøvrerer vi autocamperen mod ringgaden.

Umiddelbart ligner de lave etageejendomme i nymalede orange og rødlige kulører ikke en ghetto, konstaterer vi, da vi forgæves leder efter en parkeringsplads med plads nok til det hvide monster. Vi ender på et jordstykke, hvor der muligvis lige er sået græs. I hvert fald stirrer en ældre mand i undertrøje uden ærmer rasende på os fra sadlen af sin helt nye cykel. Han hugger bremserne i.

Manden er 68 år og pensionist, oplyser han. Sit navn vil han ikke ud med, og fotograferes vil han heller ikke. Ikke engang til en dansk avis, for man ved jo aldrig. Når man er vokset op med overvågning og Stasi, er paranoiaen aldrig langt væk.

»På den anden side af skoven ligger en rigtig fin sø med badestrand og det hele«, fortæller han, som om han bare synes, at vi skulle tage vores skrummel og skrubbe derhen hurtigst muligt.

Der er dejligt i Templin, synes han. Eller der var i det mindste dejligt, før flygtningene kom. Der er godt nok ikke rigtig nogen konkrete problemer med dem – endnu. Men de giver alligevel en dårlig stemning.

Og det er EU’s skyld.

»EU var godt engang, men det er det ikke længere. Det er en god idé, men nu går det i den forkerte retning. Der kommer alt for mange udlændinge hertil på grund af de åbne grænser. Vi borgere bliver ikke hørt. I så fald ville Angela Merkel ikke føre den politik«, siger han.

Men hvis der ikke er problemer med flygtningene, hvad er der så galt?

»De hører bare ikke til her. Folk er urolige og føler sig klemt. Dengang Muren faldt, blev vi glemt, og det bliver vi igen nu, fordi der er kommet alt for mange, som skal hjælpes. For mig er det kriminelle, der lukker alle de udlændinge ind«.

Så du er ikke glad for, at Angela Merkel er vokset op i din by?

»Det er et åbent spørgsmål. Hun har gjort gode ting, men nu skal hun til at passe på. Det der »Wir schaffen das« er der vist ingen, som tror på længere«, siger pensionisten og møffer sin cykel videre mod hjemmet i en af de velplejede og nyrestaurerede blokke.

»Det hele er mere uoverskueligt, pænt og rent nu. Det er EU, som har betalt arbejdet«, siger manden uden tilsyneladende at tænke over den utilsigtede ironi. Så forsvinder han ind mellem de orange huse.

En anden mand, stor fyr med sveden drivende ned af sig, kommer kørende i bil med en trailer bagpå. Han stopper og stiger ud, og mens han begynder at laste ting og sager fra traileren ned i sit bagagerum, spørger vi, hvad han synes om Den Europæiske Union.

»Jeg synes både det ene og det andet«, snerrer han. Og mere bliver det ikke til.

Vi skyller bitterheden væk med lidt vand og en is foran Edeka-supermarkedet, hvor Angela Merkel af og til handler. Udenfor sidder en ung mand med brun hud. Han er flygtning fra Afghanistan og har lært lidt tysk i de måneder, han har været i Templin. Han kan vældigt godt lide byen og har egentlig kun ét ønske: at få lov at blive her.

Skole for supereuropæere

Opmuntret af afghanerens smil korter vi pausen af og kører ud i udkanten af byen, hvor man ifølge borgmesteren er i gang med at bygge en europaskole. Det er lige over for asylcentret, I kan ikke tage fejl, instruerede Detlef Tabbert.

Det gør vi selvfølgelig alligevel. Vi pisker i første omgang forbi de store gule bygninger, som er skudt lidt tilbage fra vejen og gemmer sig bag en gammel have med store træer. Det er sin sag at få vendt en stor bil på en smal vej, men det lykkes.

Vi finder tilbage og møder Carmen Eger og Vincent von Braun.

Hun bor i Berlin og arbejder til daglig som fysioterapeut i Templin, men her i weekenden graver hun i haven, mens Vincent von Braun er kommet hele den lange vej fra München for at give en hjælpende hånd med renoveringen af det, der efter sin opførelse i 1912 var et af Tysklands fremmeste gymnasier. Der har været skoler her på stedet siden 1607, men bygningerne har stået tomme siden 1996, og derfor er der meget at gøre for de frivillige.

»Jeg er halvt spansk og halvt tysk og føler mig derfor meget europæisk. Vi har et stort ansvar for, at børn og unge skal have en god fremtid i et forenet Europa. Derfor er jeg glad for at være med her«, siger Carmen Eger.

Ved hendes side tilføjer Vincent von Braun under sin stråhat:

»Det er vigtigt, at de unge lærer om europæiske tanker, det er et vigtigt element i vores historie og samfund. Derfor håber vi, at skolen kan blive en modvægt til den aktuelle situation, hvor alle vil have fordele fra EU, men ingen vil have forpligtelserne«.

Forpligtelser er der nok af for hans barndomsven den 40-årige arkitekt Ferdinand von Saint André. Han har i årevis været medlem af en forening med det fine navn Verein zur Kunst- und Kulturförderung in den Neuen Ländern, hvis formål er at skabe liv og kultur i det gamle DDR.

Det er foreningen, som har købt den gamle skole ved Templiner See, hvor der skal undervises i europæiske værdier som modvægt til de antieuropæiske vinde, der blæser over kontinentet. Om 3 år er skolen færdig, og de første 400 kommende supereuropæere kan sætte sig på skolebænken i de lokaler, Ferdinand von Saint André fører os igennem.

»Den Europæiske Union betyder stabilitet og fred i Europa, og det budskab vil vi gerne sprede. Europæisk kultur betyder også rigdom for de enkelte lande. Alene har ingen af vores lande en chance mellem supermagter og USA og Kina på hver sin side. Europa er hjertet af civilisationen«, siger han, mens vi går mellem sten og nedfaldne murbrokker på det gamle bibliotek, hvor spredte gulnede bøger og arkivmapper står på reolerne og fortæller historie.

Den historie, Ferdinand von Saint André også selv har inde på livet.

»Mine bedsteforældre overlevede ikke Anden Verdenskrig. Historien har sat sine markante aftryk i min egen familie. Vi har virkelig lært, hvor meget ondt krig kan gøre. Derfor er jeg blevet en supereuropæer. Jeg har ikke brug for stærke impulser i retning af mere nationalisme i Europa, jeg har brug for sammenhold«, forklarer han.

Det er her, vi kigger ind i det ramponerede klasselokale, hvor pultene er dækket med nedfalden puds og småsten, som minder om fossiler og får os til at tænke på det krakelerede Europa.

»I hvert fald ser de fælles værdier meget fragmenterede ud«, går Ferdinand von Saint André videre.

»Her i Tyskland har folk stadig stærk tro på EU, men sådan er det ikke alle steder. Vi må vende alt det negative til noget positivt. Da de anbragte asylcentret ovre på den anden side af vejen sidste år, sagde mange her i Templin til os, at det var skidt for vores projekt. Tværtimod. Beboerne har været ovre hos os for at hjælpe med arbejdet mange gange – det er da den perfekte start på det nye Europa, at vi arbejder sammen for noget fælles, vi gamle europæere og dem, der kommer til os«, siger han begejstret.

Men er det ikke lidt naivt, når Alternative für Deutschland og andre partier, som er imod flygtninge, går frem, og grænser lukkes overalt?

»Måske, men det er jo også en vision, og dem skal man have for at komme fremad. Vi er nødt til at tro på, at vores værdier er stærke nok til, at andre kan og vil inddrages i dem. Jeg er helt enig med Angela Merkel og hendes »Wir schaffen das«. Hun tør tænke fremad i stedet for at lade angsten styre. Derfor er jeg lykkelig for, at vores skole skal ligge i hendes hjemby. Hendes mor er i øvrigt også medlem af vores forening og glad for projektet her«, siger han. Han forsvinder op i en lift, der løfter ham op langs en af de gule mure, op til den tilstoppede tagrende, som han tager fat på at rense.

Spøgelsesbasen i skoven

Der er et ord, vi hører igen og igen her i Templin: Rusland. I denne gamle østzone frygter man, hvor det anstrengte forhold mellem EU og Rusland skal føre os alle sammen hen.

»Hvis ikke vi får knyttet Rusland langt tættere til Europa, tror jeg ikke på, vi har en fælles fremtid. Rusland er vores ven og en vigtig faktor for stabiliteten«, siger en mand i badebukser, vi møder nede ved søen. Han vil ikke have sit navn i avisen.

Rusland, ja. Engang var det land en del af Sovjetunionen, vor store fjende mod øst, der kæmpede en ihærdig kamp for at holde sammen på østblokken. Et af midlerne var at placere soldater i de andre lande. En af de største baser uden for Rusland blev opført i skoven ved Templin.

Efter at vi selv har kølet os af med en svømmetur i søen, sætter vi gps’en til at finde frem til basen, der skulle ligge ved landsbyen med det idylliske navn Vogelsang. Men hverken gps, Google eller de fleste af de mennesker, vi spørger på de trange landeveje, kan hjælpe.



Først da vi kører langt ud i skoven, er der gevinst. En flok vandrere er netop dukket ud af skoven og fortæller os, hvordan vi kan finde basen, der egentlig var en russisk by med plads til 15.000 soldater og deres familier.

Biler har ingen adgang, så vi parkerer autocamperen i vejkanten efter nøje anvisninger fra en mand, der absolut ikke vil have skrumlet stående foran sin perfekt plejede have. På de små minicykler, vi har lejet sammen med bilen, søger vi ind i skovens dybe stille ro for at opsøge historien.

Vi cykler mellem millioner af birketræer, men her er ikke et eneste skilt, som viser mod den røde ruinby.

Mirakuløst nok svinger vi ind på den rigtige grusvej og kører lige ind i betonbyen, hvis forladte huse, mure og bunkere er ved at forsvinde i vegetationen. Engang var dette fredfyldte sted base for alverdens udspekuleret ondskab. Her vogtede den 25. panserdivision fra Den Røde Hær over raketter, der kunne sprede død og ødelæggelse over det meste af Vesteuropa.

Skovbunden gemmer sine steder stadig på krudt og ammunition fra tiden, før basen blev lukket i 1994, og det er forbundet med livsfare at gå på visse arealer. Vi nøjes med at kigge ind ad tomme vinduer og studere den sovjetiske propagandakunst, der stadig overlever på murene. Engang var her teatre, cafeer, en sportshal og andet, der gav liv i skoven. Nu er helt stille som på en kirkegård.

Vi, besætningen på autocamperen, er alle vokset op under den kolde krig og lærte at frygte Sovjetunionen som pensum i skolen. I de seneste år er stemningen mellem EU og Rusland igen kølnet gevaldigt. I skyggen af birketræerne og de graffitidekorerede ruiner er det umuligt ikke at tænke på, hvor galt det kan gå, hvis konflikter optrappes, mens opløsning truer indefra.

Skal soldater atter bemande poster i fjerne skove og rette raketter mod civile mål? I tavshed cykler vi gennem tusmørket tilbage til bilen. Vi må videre. Mod øst og Polen, mens det nærmer sig midnat i Europa.