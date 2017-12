ATS: Gud er vred på Politiken

JULEN ER ÅBENBART ET FALSUM

Pens. agronom Erling Brokkendorf,

Tværvej 13 i Vrissenbjerg, holder for tiden juleferie hos sin søster i Glyngøre. Han erstattes i dag af Gud:

Jamen er det ikke mageløst, at Politiken søndag efter søndag, hvor de mest trofaste af mine støtter går i kirke, bringer en klumme, der sætter spørgsmålstegn ved min eksistens?. Skrevet af de to såkaldte ’religionshistorikere’ Mikael Rothstein og Jens-André P. Herbener, der mener at have patent på sandheden, selv om det er et veldokumenteret faktum, at der kun er én i hele universet, der ved alt, og det er – sagt i al beskedenhed – mig. Men jeg eksisterer tilsyneladende ikke i d’herrer Rothstein og Herbeners univers, hvor man kun tror på det, man rent faktisk kan se, og lad mig i den forbindelse oplyse disse religionskrigere om, at jeg ser alt, herunder Rothstein og Herbener, men alligevel siger jeg eder: Tro dem ikke.