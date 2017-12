Tegnsprog: Milliard. Mandag. Hvornår. Haderslev.

FOR ABONNENTER

Og en dag skal jeg være kongens bror.

Sådan siger hans kongelige højhed prins Joachim i det timelange portræt, TV 2 diverterede seerne med som en dessert oven på årets julefrokost.

Og man må virkelig håbe, at de formentlig mange seere har holdt igen med både osten og frugtsalaten. For ellers kunne man meget vel befrygte en smule kvalme oven på en så gennemført kælen skildring af det hårde liv som kongelig familiefar med to sæt børn og hustru nummer to samt et uendeligt antal strabadserende pligter med overklipning af snore og rejser til fjerne destinationer.

Kongelige kan noget med at se direkte ind i kameraet og så fremsige selv de mest blyindfattede banaliteter som var de sandheden om, hvorfor vi mennesker sat på jord. Og fortæller de et og andet, der peger på blot den mindst smule slinger i valsen, så skal det tolkes som uhørt åbenhed, rystende ærlighed og dertil et udtryk for, at man skam ikke er bange for at erkende egne fejltrin – sådan som det sig hør og bør for en moderne monark i momsfri luksusbil.