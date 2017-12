ATS: Berlingske behandlede hoffet skandaløst Nyt om kendte og kongelige

Solvejg Schnagefrüd, hofreporter

Det har i sandhed været et sindsoprivende år i kongehuset. Først modtog vi beskeden om, at prins Henri ikke ønsker at blive begravet ved siden af Hendes Kongelige Røghed i Roskilde Domkirke i den smukke sarkofag, som min nære ven, kunstner og tidligere hesteslagter Bjørn Nørgaard har kreeret med sit eget brilleetui som inspirationskilde.

Dernæst blev det offentliggjort, at prinsen lider af demens, hvilket jeg selv via mine royale kilder har haft kendskab til meget længe, men har været for fin til at skrive om. For som jeg forleden sagde til min gode veninde, kongepuddelstylisten Sys Bebber, Charlottenlund:

»Som landets fremmeste hofreporter bør man holde tand for tunge og ikke udbasunere alt, hvad man ved, medmindre det tjener et højere formål som for eksempel at sælge nogle flere ugeblade«.