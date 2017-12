ATS: Mandlig feminist opfordrer alle mænd til at få fjernet deres kønsorganer i 2018 Kendte danskeres nytårsaften

Anders Samuelsen: »Jeg besluttede, at jeg aktivt ville forhindre mig selv i at sidde oppe i et træ og kræve skattelettelser. Derfor gik jeg ved midnat, hvor alle andre skød det nye år ind, ud i mit skur efter motorsaven og begyndte at fælde samtlige træer i min have. Jeg ærgrer mig selvfølgelig over, at jeg til sommer ikke kan høste mine egne æbler og pærer, men en gang imellem må man lide for sine principper, og hvis mine æbler og pærer er det, der står i vejen for danmarkshistoriens største skattelettelser, undværer jeg dem gerne«.

Kristian Thulesen Dahl: »Jeg sendte en sms til Anders Samuelsen klokken 24.00, hvor jeg ønskede ham godt nytår og held og lykke med at få de historiske skattelettelser igennem i årets løb :-D. Jeg tilbød også at indgå et væddemål med ham om mulighederne for at få de historiske skattelettelser gennemført. Men han svarede aldrig«.

Henrik Marsmand: »I den frygtelige erkendelse, at vi mænd er nogle svin, der ikke kan lade kvinder gå i fred, og som krænker dem igen og igen, afgav jeg det løfte til mig selv og alle kvinder, at jeg i løbet af det nye år vil få fjernet mine kønsdele. Jeg vil samtidig opfordre alle andre danske mænd til at gøre det samme«.

Peter Aalbæk: »Jeg var til en skidesjov nytårsfest, hvor alle mændene havde sådan en hagesmæk med bare bryster på, men højdepunktet var nu, da jeg stak et heksehyl op under en af kvindernes kjoler og råbte »Lad os høre kussen hyle!«. Det var fandeme sjovt!«.