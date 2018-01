Kl. 15 i dag skåler vi det nye år ind

Da Carl Cederström og André Spicer, forskere og undervisere ved handelshøjskoler i henholdsvis Stockholm og London, tog springet ind i 2016, var det med hovedet forrest ud i et stadigt voksende marked for selvhjælp og personlig optimering.

Carl Cederström startede januar ved at stå meget tidligt op i produktivitetens tegn. Han var iført to armbånd: Jawbone, der skulle hjælpe ham med at optimere sit søvnmønster og sin sundhed, og Pavlok, der via en app giver ham elektrisk stød, hvis han falder hen. Desuden eksperimenterede han med ADHD-medicin for at holde sig fokuseret nok til at skrive en akademisk bog i løbet af januar.

»André Spicer og jeg havde året inden skrevet ’The Wellness Syndrom’ om, hvordan alle prøver at blive klogere, mere fitte og produktive. Vi fik lyst til at undersøge selvhjælpsindustrien, og hvordan det kan være, at alle disse mennesker har lyst til at slå sig selv oven i hovedet og være sin egen værste boss. Hvor man er både dommeren og den anklagede på samme tid«, siger Carl Cederström, der understreger, at de gik ind til de mange nytårsforsæt med et åbent sind.

»Vi var skeptiske, men ikke distancerede. For målet var ikke at afklare, hvad der virker, men et forsøg på at male det fulde billede af en industri og en måde at leve på, hvor man jo dybest set foragter sig selv, fordi man har travlt med at finde frem til en bedre version af sig selv«, forklarer Carl Cederström over telefonen fra Stockholm Universitet, hvor han underviser i personaleledelse og organisation på Stockholm Business School.