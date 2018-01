ATS: Egtvedpigen også med på #MeToo-bølgen

Egtvedpigen rettede i går voldsomme anklager mod tidligere museumsansatte for at have opført sig upassende over for hende. Anklagerne blev fremlagt gennem fjernhealer og clairvoyant Gunløg Bendixen, som blandt andet bestyrer ’Den okkulte brevkasse’ i ATS.

Gunløg Bendixen har haft kontakt med pigen ved adskillige seancer.

»Som regel har vi bare talt om vind og vejr og om, hvordan alting var bedre i gamle dage, men i går fortalte Egtvedpigen mig for første gang, hvor dybt krænkende det havde været for hende at blive fjernet fra sin egetræskiste og slæbt væk af museumsfolk, som hev i hendes skørt uden først at spørge om lov«.

»På Egtvedpigens opfordring har jeg nu lavet et opslag om hendes ubehagelige oplevelser på de sociale medier under hashtagget #metoo«, siger Gunløg Bendixen, der selv har været udsat for ubehagelige mænd.