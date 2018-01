Selvfølgelig skal vi overholde Rejsekort-reglerne. Ansvaret ligger hos min kone. Det giver sig selv. Lær reglerne Tre gange tjekkede Asger Willes kone ikke ud med sit rejsekort. Det blev spærret for et år og sendte både mand og kone på ture til Københavns Hovedbanegård og den lokale station i Køge.

Nej, I skal lige høre en sjov historie fra det Danmark, I kender.

Vi bor i Køge, min kone arbejder i København, og derfor bruger hun dagligt sit rejsekort. Forleden var det dog blevet spærret. Sikke noget møg. Heldigvis er det sådan, at hun er nødt til at tage ind på Københavns Hovedbanegård for at få det åbnet, for det kan ikke gøres andre steder fra. Det forstår man selvfølgelig godt, for kan man egentlig stole på, at der er velfungerende internetforbindelser i provinsen? Eller ansatte, som kan løfte opgaven?

Pendlernyt Ifølge Trafikstyrelsen har danskerne aldrig før kørt så meget med tog. De seneste 20 år er passagertrafikken – målt i personkilometer – vokset med 35 procent. Dette er den anden frontberetning fra pendlerlivet på Bagsiden, her Asger Wille, hvis kone pendler fra Køge til København. Frontberetningerne vil ikke følge nogen køreplan, men komme med stærkt ujævne mellemrum.

Nå, men det gør hun, som den lovlydige borger hun er. Det er kun en tur på 39 minutter, og der er såmænd 45 minutters ventetid derinde, og når man hygger sig, flyver tiden jo af sted.

Da det bliver hendes tur, får hun at vide, at damen bag skranken ikke kan hjælpe hende. Hun skal i stedet ringe ind til Rejsekort selv. Det er klart nok, at den oplysning ikke kunne stå på standeren, der fortalte hende, at kortet var spærret. Havde den gjort det, var hun jo gået glip af turen til Hovedbanegården og ventetiden i køen. At rejse er som bekendt at leve, så Rejsekort A/S viser faktisk her et vist samfundssind.

Nå, men frem med telefonen. I røret fortæller medarbejderen til gengæld, at min kones kort er spærret og ikke må åbnes igen i et helt år. Føj for den, tænker hun. Hvad har jeg formastelige mon gjort? Svaret på spørgsmålet kan hun heldigvis også få i røret, så sig ikke, at tingene er unødigt komplicerede hos Rejsekort A/S: Min kone har glemt at tjekke ud tre (3) gange i løbet af det seneste år.

Nu med sagsbehandler

Nu gider du måske ikke læse videre, for helt ærligt ... Hvordan kan hun gøre det? Jeg ved det ikke, og jeg vil ikke forsvare hende.

Det er jo ikke sådan, at Rejsekort A/S har indført et langsommeligt og kundefjendsk system. Jeg mener, i gamle dage skulle man klippe med sit klippekort og så vise det til buschaufføren. I dag skal man kun tjekke ind, hver gang man bevæger sig ind i et transportmiddel, og tjekke ud, når man er færdig med rejsen. Det er jo ikke sådan, at man på den måde har lavet et system, der kræver langt flere handlinger fra kundens hånd, så den står hun altså alene med.

Hun vil efter sigende blive kontaktet af en sagsbehandler på et tidspunkt, og denne vil så vurdere, om kortet kan åbnes igen. Personligt synes jeg ikke, de skal åbne det. Der er regler og systemer, så vores hverdag ikke bryder sammen, og kan man ikke følge reglerne, må man lære det på den hårde måde. Og så kan det da godt være, at Rejsekort-standeren var i stykker to af gangene, og at appen på telefonen også var nede. Det ændrer ikke på min kones ensidige ansvar i denne sag. Learn the rules!

Nå, men min kone arbejder sådan set stadig i København, så hvad gør vi så? Jeg bestiller mig et Rejsekort Flex, som hun kan låne i den tid, hun er i Rejsekortets skærsild.

Der er kun ét lille men: Før de kan foretage en ændring på kortet, skal jeg lige smutte ned på stationen og tjekke ind og ud igen. Men først om fem timer, for så lang tid går der, før standerne er opdateret med de nye oplysninger

Da jeg modtager kortet, vil jeg gerne koble det til hendes dankort, så jeg opretter en ny betalingsaftale til formålet. Men så flytter Rejsekort A/S begge mine kort til min kones dankort. Ih, for søren ... Hvorfor er jeg så dum, at jeg ikke gjorde det ordentligt?!

Jeg ringer til Rejsekort A/S, fuld af anger og undskyldninger for at høre, om de ikke kan flytte det ene kort tilbage til den oprindelige betalingsaftale for mig. Og ved I hvad?! Det kan de sagtens!

Der er kun ét lille men: Før de kan foretage en ændring på kortet, skal jeg lige smutte ned på stationen og tjekke ind og ud igen. Men først om fem timer, for så lang tid går der, før standerne er opdateret med de nye oplysninger.