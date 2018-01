ATS: Nationalbankdirektør fraråder investering i ting, der ikke findes

FOR ABONNENTER

Nationalbanken advarer nu imod spekulation i ting, der ikke findes.

»Vi har på det seneste set, at kursen på ting, der ikke findes, er eksploderet for derefter at falde voldsomt igen. Det er et helt ureguleret og spekulativt marked«, siger nationalbankdirektør Lars Rohde.

»Ingen ved, hvad ting, der ikke findes, egentlig går ud på, ligesom det er umuligt at fastslå, hvordan de er opstået. De, der investerer i dem, risikerer at lide alvorlige tab, og på et eller andet tidspunkt vil hele markedet kollapse«, advarer han.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen, fik du slappet af under ferieopholdet i kvotekongens feriehus i Skagen?