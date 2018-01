ATS: Guide til betaling af beskyttelsespenge

FOR ABONNENTER

Kurt Cobain var den perfekte rockstjerne, den sidste af sin art. Han kunne bare ikke holde ud af at være det, fordi det ødelagde hans idealer.

»Den værste forbrydelse, jeg kan komme i tanke om, er at flå folk ved at bedrage og lade, som om jeg har det 100 procent godt«. At svigte den musikalske ægthed, autenticitet, fik ham til at føle en skyld – »der rækker langt ud over ord«.

Sådan skrev han i sit selvmordsbrev i april 1994, inden han satte et gevær for munden og skød sig selv. Og dermed dræbte han drømmen om den uregerlige og urørlige rockstjerne, den mytiske afgud, som afgik ved døden sammen med Nirvanas forsanger.

I hvert fald hvis man tager præmissen i den britiske journalist og forfatter David Hepworths nekrolog over rockstjernen som begreb – ’Uncommon People – The Rise and Fall of the Rock Stars’, der udkom for nylig – bogstaveligt.