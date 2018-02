Bagsiden: Mange ministre var heldige at få udflyttede jobs hjem til valgkredsen »Antagelsen eller en skummel konspirationsteori om, at vi har placeret statslige arbejdspladser efter, hvor ministrene er valgt ind, er helt hen i vejret«, siger innovationsministeren.

Det begyndte med, at Bagsiden, Politikens afdeling for stort og småt, undrede sig over, at Norddjurs Kommune ikke fik statslige arbejdspladser, når den nu er Danmarks 10. fattigste og i øvrigt har en forhenværende politigård med 100 kontorpladser stående til rådighed i Grenaa.

Sådan gjorde vi Hovedstaden trækkes fra. Først lavede vi en liste med alle landets 22 ministre. Så sorterede vi ministre valgt i Københavns Storkreds og Københavns Omegns Storkreds fra. Vi trak også Thyra Frank fra, og der var 18 ministre tilbage. Kredse på S-togsnettet sorteres fra. Dernæst surfede vi rundt på kmdvalg.dk/fv/2015 og dst.dk/valg for at finde ministrenes opstillingskredse. Herefter sorterede vi opstillingskredse i Nordsjællands Storkreds og Sjællands Storkreds, der er på S-togsnettet, fra. Så røg der 3 ministre af listen, og 3 af Anders Samuelsens 5 opstillingskredse røg. Helgarderede spidskandidater røg ud. Der var nu 15 ministre tilbage. Så sorterede vi de ministre fra, der stillede op som spidskandidat i alle eller hovedparten af opstillingskredsene i deres storkreds (for selvfølgelig vil de få et vist antal statslige arbejdspladser, og de vil aldrig få arbejdspladser til alle opstillingskredse i deres storkreds). 10 ministre har fået. De 10 ministre, der nu var tilbage, var valgt til spidskandidat i 1 til 3 opstillingskredse i deres storkreds. De har alle fået statslige arbejdspladser eller et uddannelsessted ud i alle deres lokale opstillingskredse: 3 uddannelsessteder og 754 statslige arbejdspladser. Notabene. Ulla Tørnæs er ikke valgt ind fra Esbjerg Bykreds for nuværende, men hun har tidligere været deres spidskandidat, og hun bliver det ved næste valg. Derfor er hun talt med. Bonusfakta. Der er 92 opstillingskredse i Danmark fordelt på 10 storkredse. Nogle politikere får lov til at være spidskandidat i alle lokale opstillingskredse i en storkreds. Andre får kun lov til at være spidskandidat i en enkelt eller få opstillingskredse, men står stadig på stemmesedlen i de andre opstillingskredse i storkredsen, ofte ganske langt nede. Vis mere

Bagsiden så straks, at Djurskredsen ikke havde valgt sin lokale Venstre-spidskandidat ind i Folketinget, og så var det, ideen opstod, at regeringens ministre valgt uden for Københavnsområdet måske havde sørget for at få nogle statslige arbejdspladser ud til deres lokalområder.

Vi tjekkede fremtrædende regeringsmedlemmer som Esben Lunde Larsen og Inger Støjberg – de lå først i hjernebarken – og da der var flyttet henholdsvis 171 og 15 arbejdspladser lige ud i deres lokale opstillingskreds – den eneste lokale kreds i storkredsen, hvor de står som spidskandidat – besluttede Bagsiden at gå mere systematisk til værks (se boks).

Det er plat

Bagsideredaktøren fandt resultatet (se grafik) så bemærkelsesværdigt - alle ministre uden for S-togsnettet har fået statslige arbejdspladser og/eller uddannelsessteder ud i de opstillingskredse, hvor de er spidskandidater - at innovationsminister Sophie Løhde (V) blev ringet op, så hun kunne forklare, hvordan regeringen havde fået det på plads:

Hvordan fandt I ud af, at alle ministre valgt uden for København skulle have statslige arbejdspladser?

»Antagelsen eller en skummel konspirationsteori om, at vi har placeret statslige arbejdspladser efter, hvor ministrene er valgt ind, er helt hen i vejret. Det er selvfølgelig ikke sket. Det er plat. Vi har dygtige ministre placeret i hele landet og er ikke bare en københavnerregering, og der er ikke indgået sådan nogle hensyn, overhovedet ikke«, siger hun til Bagsiden.

»Fordelingen af arbejdspladser er sket efter 1: Hvor i landet er der hvide pletter og 2: har vi haft fokus på at støtte nye faglige eller eksisterende miljøer. Og så har vi set på, hvor vi har kontorbygninger liggende. Vi vil som udgangspunkt ikke bygge nyt. Jeg kan klart afvise, at ministrenes opstillingskredse har haft indflydelse«.

Helt hen i vejret

Så man kan ikke sige, at når nu Esben Lunde Larsen var topscorer med 171 statslige arbejdspladser i Ringkøbing, mens Ulla Tørnæs fik mindst med 11 arbejdspladser, at det så er et udtryk for deres politiske kapital i regeringens inderkreds?

»Nej. Jeg synes faktisk, at det er på grænsen til at være ulækkert, hvis I kommer med sådanne antagelser. Vi har tværtimod hørt folk brokke sig over, hvor mange socialdemokratiske kommuner, der har fået arbejdspladser. Vi har set på en bedre fordeling af arbejdspladserne og en række byer blev tilgodeset med Bedre Balance I. Nu får vi nogle flere med, eksempelvis Lolland, i runde to«.

»Det med, hvem der har hvilken politisk kapital ... jeg er næsten rystet over, at det åbenbart er det niveau, vi er nået til«.

Men hvad er sandsynligheden for, at statslige arbejdspladser præcist når ud til de opstillingskredse uden for hovedstaden, hvor ministrene er spidskandidater?

»Sagt med et glimt i øjet, så håber jeg, det er ATS, du ringer fra«.

Det er ATS’ nabo.

»Det er jeres eneste undskyldning, det er helt hen i vejret«.