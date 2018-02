ATS: Morten Østergaard kan ikke få økologisk kanelsnurre i Vollsmose

FOR ABONNENTER

Klædt i sort og bevæbnet med tykke grønne dokumentmapper tog anklagerne fra bagmandspolitiet i dag hul på den spektakulære – og særdeles komplekse – sag om svindel med millioner af rettighedskroner i filmbranchen.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (Søik) har arbejdet på sagen i to år. Og med sig ind i den soloplyste retssal 41 i Københavns Byret med udsigt over Nytorv havde senioranklager Malene Stage Christensen og anklager Martin Kromann ikke mindre end 4.200 siders fakturaer, årsregnskaber, mails og andre dokumenter.

De udgør fundamentet i sagen. Og de skal bruges til at bevise, at advokat Johan Schlüter og de to medejere af Johan Schlüter Advokatfirma Susanne Fryland og Lars Halgren har svindlet for i alt over 200 mio. kr.

Lars Halgreen, der havde taget fejl af tidspunktet og mødte for sent i retten, er kun anklaget i en del af sagen. Han er – sammen med Schlüter og Fryland – tiltalt for »skyldnersvig af særlig grov beskaffenhed« for at gøre brug af den såkaldte konefinte. De har ifølge anklagen overdraget deres anparter i et firma, som skulle tjene store penge på at sælge grønlandsk vand, til deres ægtefæller.