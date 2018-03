Lise Garsdal: Mit liv som genbrugt

Egentlig anser jeg mig selv for at være et ganske pligtopfyldende menneske, men derfor kan en opsang jo godt være på sin plads. En opsang var i hvert fald, hvad jeg fik sidste sommer, bedst som jeg sad på en italiensk bjergtop og var ved at lade feriekedsomheden sænke sig. Binnng! En sidste krisemail fra arbejdspladsen? Jep.

»Kære Lise

Det er superfedt at du er indstillet på at sortere affald (smiley). Men boblekuverter skal i småt brændbart affaldsspandene. (...) Nu har jeg et par gange hevet en masse boblekuverter med dit navn på op af containeren til blød plast/plastfolier og tænkte at jeg hellere måtte sige det direkte til dig.

Kh XX«.

Føj for den, »en masse boblekuverter«. Havde det så bare været en chef eller en hær af sure læsere, der ville maile deres utilfredshed »direkte« til mig her midt i sommerferien, men at blive taget i at sjuske ved affaldsbøtterne og tilmed mistænkt for at flygte fra svineriet fik heden op i de i forvejen varme kinder.

Bedst er det, hvis man møder en nabo på trappen, når man kommer dinglende med sin fyldte kurv

Uden mulighed for øjeblikkelig soning på gerningsstedet besluttede jeg mig for at anlægge det store perspektiv og tænke langsigtet. Det er jo det, genbrugsfilosofi handler om. Ergo ikke mere flaskevand den sommer, ingen slatne ftalatholdige plastposer fra tilbagestående italienske supermarkeder. På med rygsæk og frem med de tunge Eva Solo-flasker med strop og upålideligt skruelåg.

Tilbage stod kun at overbevise familien om, at lunken italiensk hanevand smager friskt og i hvert fald af god samvittighed. Det gik nogenlunde, for der er en vis (selv)tilfredshed ved at skilte med sit samfundssind, ja, det er vel dybest set praleffekten, der gør affaldssortering og bæredygtig praksis til noget sjovt?

For eksempel en tur på genbrugsstationen. Jeg må ikke selv komme med, men kan med jævne mellemrum konstatere, hvor stimulerende det er for en moderne mand sådan at trække i fleecetrøjen, fylde bilen med skrammel og bruge en (hel!) fridag på at fordele trebenede stole, malingssjatter og fedtede madrasser i de rigtige containere, mens man udveksler tips og anerkendende thumbs up med de andre mænd, der forstår at tage fat på den dér nu-klarer-vi-lige-den facon.

Men så har man jo sine egne glæder. Så som at fodre og tømme den lille grønne beholder med bioaffald, der nu står i mange københavnerkøkkener og udsender en salig em af økologisk landbrug.

Bedst er det, hvis man møder en nabo på trappen, når man kommer dinglende med sin fyldte kurv. Eller allerbedst selvfølgelig, hvis man hilser ovre fra sin brune biocontainer nede i gården, mens underboen er ved at læsse en ordentlig krabat af en affaldssæk, der stinker langt væk af madspild og gode, omsættelige bananskræller, over i papcontaineren.

»Hej-hej ...«.

Lugt af gamle dage

En anden daglig glæde er omgangen med de hjemmestrikkede karklude i flegmatiske farver, som min mor forsyner husstanden med. Alle ved jo, at engangsklude er noget af det mest skumle, man kan have i sine køkkenskuffer, så her toner vi altså rent flag. De lugter lidt surt af gamle dage, men jeg har truet teenageren med, at det kan blive meget mere bæredygtigt: Hjemmestrikkede hygiejnebind! Så hellere fribløde.

I det hele taget er der ingen grund til at blive for selvgod. Som den type kvinder, der får et kick af at stå og klapre med låget til tøjcontaineren henne ved Blå Kors-butikken lørdag formiddag, mens vi andre slæber Magasin-poser hjem med hastige skridt og røde ører.

Faktisk skal man ikke tro, at de i Afrika er vilde efter at arve alle vores slatne joggingbukser eller at damerne i Blå Kors bliver begejstrede for alt, hvad du dumper på trappestenen efter en hidsig oprydning på børneværelset.

Man må følge med og lytte til verdens behov. Derfor gik jeg i en tid over til at forsyne den lokale genbrugsbutik med knaldromaner og let slidte klassikere. Det gik fint. Lige ind til der en dag var sat et papskilt i vinduet: »VI VIL IKKE HAVE FLERE BØGER, TAK!«.