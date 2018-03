ATS: Kriminelle musikere får spilletilladelse i Danmark

FOR ABONNENTER

Hvis man er så uheldig at få den frygtede kræftsygdom glioblastom, som er en svulst på hjernen, så er der ikke mange behandlingsmuligheder og chancen for at overleve mere end et par år med sygdommen er ganske lille.

Glioblastom, som rammer cirka 260 danskere hvert år, bliver behandlet med kirurgi, kemoterapi og strålebehandling, som desværre ikke virker særligt effektivt.

Derfor leder forskere med lys og lygte efter at finde en ny behandlingsmulighed, som kan gøre en forskel. I dag bliver der offentliggjort et forskningsresultat, der vækker håb om, at man nu har fundet et effektivt våben mod sygdommen og måske andre kræftsygdomme som for eksempel bryst-, modermærke- og prostatakræft.

I et forsøg på 25 svært syge patienter med glioblastom er det lykkedes hos tre af patienterne at få svulsten i hjernen til at forsvinde helt eller delvist.