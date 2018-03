Mit liv som Lise: Kære madame sundheds-professorinde Benitta Klarsyn

Jeg er en kvinde (ja, det er jeg efterhånden osse snart i tvivl om), som er stærkt bekymret over mit helbred, da jeg ved, at man bliver, hvad man spiser, og jeg har det med at proppe hele verden i kæft, selvom den hele nok ikke burde være min geschæft.

Måske er jeg en noget luftig ballon, uafbalanceret og ude af facon

Jeg er mest til sukker og Othellokager og fast inventar hos Ole Bager. Men jeg er lidt bekymret, mine tænder falder ud, og på grund af sherry har jeg portvinstud. Jeg er osse en hund efter blodigt kød, det er faktisk mærkeligt, at jeg ikke allerede er død. Til coq au vin bruger jeg 12 flasker vin og hjerter i fløde, jeg spiser som et svin. Shawarma gi’r mig, (synes jeg selv) en langt bedre karma. Og falaffel spiser jeg, med kniv og gaffel.

Jeg gåraldrig ned på ymerfromage, selvom vommi er på kanten af lækage. Spaghetti carbonara spiser jeg hellere end gerne, selv om det ikke er godt for min hjerne. Jeg er min egen værste fjende, der afventer nye indvoldsvinde. Åh, elskede fastfood. Jeg har en maskinpark af køkkenmaskiner, de står bare i skabet, og jeg kan høre, de griner. Køleskabet er fyldt med piskefløde, som altid en krise kan opbløde. Den fremhæver smagen af en svunden tid, og fedmen, ja den rager mig ikke en skid.

Jeg kan altid lette mit indre tryk, blot ved at spise en halv meter hamburgerryg. Hvad stiller jeg egentlig op mæ’ mig sæl? Har netop spist en guldkaramel. Har den nu så tænkt sig at slå mig ihjel? Piratos og Blue Jeans jeg kaster i grams, og engang har jeg slugt en gedehams.

Åh bacon

Mine indre organer er klart i fare, og voila, nu har jeg lyst til forloren hare. Med bacon. Åh bacon. Jeg elsker bare bacon så højt. Jeg vil gå så vidt som at sige, at jeg vil slå ihjel for et stykke bacon. Eller ændre mit navn til Francisca Bacon. Og hvis jeg dør en dag, vil jeg gerne rulles i bacon og steges sagte over et enebærbål. Og ål? Jeg kan satenedeme ikke døje ål. Og så vil jeg skide på, om den klamme katadrom har taget hele turen fra Saragossa, bare fordi den par excellence måtte ha’ sig en, åh så homie hjemmefødsel. Vi andre føder og bløder, hvor vi kan, og siden den fik hovedrollen i ’Bliktrommen’, bliver det bare et rungende nej tak herfra.

Lasagne med smeltet osteløbe, en kåbe af fedt, jeg om me body svøbe. Medister til mit lår sig klæbe, synet af tatar får mig til at flæbe. Jeg tror, jeg fejler ditten og datten, og lever alligevel helt som en på atten, og føler jeg mig stadig syg, så drikker jeg halvanden liter cola og frygter, den indeholder malaria og ebola. Men er jeg syg? Knopper, bylder, svulster og tæger, hvorfor er der så stor en mangel på læger?

Pastaskruer,hedeture. Knogleskørhed af får og ged. Parasitter af pomfritter. OCD af kaffe og kage og frem og tilbage. Ben, der spjætter, af krebinetter? Yderligere skavanker af svineskanker? Uregelmæssig menstruation af vandmelon? Røget sild, en helvedes ild? Sukkersyge af Søren Ryge? Antioxidanter er for gamle tanter.

Sæt plaster på

All right. Får jeg for mange psykiske pisk, drikker jeg to liter hummerbisque. Bums af al for megen mums? Invaliderende knyster af kyllingebryster.

Rejesalat, uden en reje, rutsjer forbi drøblen og er smovs i min kaje. Måske er jeg en noget luftig ballon, uafbalanceret og ude af facon. Kaster mig (ikke grådigt) over spelt og emmer, men er det nu så mæ’ fare for liv og lemmer? En ubalance i kroppen, man straks fornemmer. Måske ku’ jeg bare sætte plaster for næse og mund, døden skal alligevel ha’ sig en grund.