36 læsere giver samme svar: Det er en vinkelprisme Et instrument fundet i en gammel tømrerkuffert viser sig at være en vinkelprisme. Den bruges ikke rigtig mere, men har sat utallige spor i hele Danmark – og de er alle i vinkel.

Tirsdag fik vor læser Ulla Elsborg Jensen mulighed for at efterlyse oplysninger om den genstand, hun havde fundet i sin fars gamle tømrerkuffert.

Lad os udløse spændingen med det samme – Bagsiden har fået 36 enslydende svar især fra en bred kreds af nuværende eller tidligere landinspektører, ingeniører og arkitekter samt efterkommere af tømrere og murere: Det er en vinkelprisme brugt af landinspektører og folk i byggebranchen til at afsætte rette vinkler på matrikler og i forbindelse med byggeri.

»Facade og gavl skal normalt stå vinkelret på hinanden«, som vor læser Johannes Albertsen bemærker det.

Og så er der hele to læsere, der gør opmærksom på, at Bagsiden allerede en gang før har efterlyst, hvad der viste sig at være en vinkelprisme. Sørme om ikke det er rigtigt: 19. april 2011 kunne daværende bagsideredaktør Oliver Stilling berette, at han havde fået 40 læserbesvarelser, der alle pegede på, at det var en vinkelprisme, læseren Anita Garbers dengang efterlyste.

Det har fået Bagsiden til at vende de mange nye henvendelser i en klassisk artikelprisme for at kunne kile en ny halvskæv vinkel på historien ind. Derfor kan vore læsere i dag se vinkelprismens principper og lyksaligheder forklaret i en storslået grafik, så vi her kan bruge ord på dels at glæde os over alle de vinkler, vinkelprismen har sat i det danske landskab gennem årene, og dels begræde, at ny teknologi har overtaget vinkelprismens rolle og dermed gjort præcisionsværktøjet, opfundet i 1864 af Goulier, overflødig.

Kirker, museer og landeveje

Vi begynder med glæderne – flere læsere har minder om deres møde med en vinkelprisme:

»Da jeg gik på Arkitektskolen i 1960’erne, afsluttede vi første studieår med et 2-ugers opmålingskursus i Faaborg, hvor vi brugte den metode til at opmåle det lille hus over for kirken, som hed Asylet dengang«, skriver Christian Lauritzen.

»Jeg har i mine første år som konstruktør på en arkitektstue opmålt en hel kirkegård ved hjælp af dette instrument, nogle landmålerstokke og et stålmålebånd«, skriver Eigil Nybo.

»Som studerende på Byggeteknisk Højskole i Horsens sidst i 1960’erne opmålte vores klasse museumsgården på Læsø«, skriver arkitekt Sten Krarup, som også har brugt prismen til opmåling af landsbykirker og kirkegårde, da han var restaureringsarkitekt 1971-1972.

Og endelig har en læser brugt mange sommeruger i Dyrehavens Hjortekærhjørne, for en menneskealder siden, med landmålerundervisning for ingeniører.

»Mit vinkelprisme har jeg som biolog brugt til afmærkning af arealer ved forskellige miljøarbejder. Som pensionist og hobbylandmand bruger jeg det, når jeg retter hegn ind«, skriver Finn Colmorn.

Den seneste professionelle opmåling, Bagsidens læsere kan bidrage med, er fra 1980’erne:

»Jeg har selv sidst brugt det i 1985, da jeg opmålte landevejen mellem Ringkøbing og Herning«, skriver Pia Åbo Østergaard.

Bjarne Bak, uddannet landmålingstekniker, har også brugt prismen i 1980’erne.

Men der skete jo det, at vinkelprismen blev afløst af moderne elektroniske landmålingsinstrumenter, og nu også digitale instrumenter: Først polær opmåling med afstandsmåler og senere gps-teknologi.

En læser mener, at vinkelprismen var den mest benyttede indtil cirka 1970. I hvert fald virker det ikke, som om det er en metode, der er kort- og landmålingsteknikerstuderende Christina Teofelius direkte bekendt. Hun skriver til Bagsiden, at den især har været »benyttet før i tiden til at afsætte huse med«.