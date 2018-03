Rasmus Bech: Hvorfor har Badehotellet succes? Det skal jeg sige dig

Måske har De også lagt mærke til det. Og gjort Dem tanker. Måske endda rystet på hovedet. Og sukket.

Jeg tænker her på alle de tv-anmeldere, teaterkritikere og højrøvede kulturfiduser, der er uforstående over for den tiltrækningskraft og seersucces, tv-serien ’Badehotellet’ har.

»Jamen, hvad ser hele provinshoben, alle kakkelbords- og udkantsdanskerne dog i den letbenede, virkelighedsfjerne pastelfarvede solskinsserie«, spørger de sortklædte intellektuelle medievidenskabsfolk fra det københavnske latinerkvarter om de hændelser, den kongelige skuespiller Edward Weyse og de øvrige pensionærer på Andersens Badehotel oplever ved frokostbordets rejesalat.

Min huskemuskel er blevet slidt op af alle de koder, jeg slæber rundt på, og som for Guds skyld ikke må skrives ned, for så bliver de bare stjålet

»Hvorfor vil de understimulerede sofadanskere ikke hellere se et mumlende, realistisk håndholdt noirdrama om en ordblind stofmisbruger, der er datter af en korrupt, sexkrænkende minister, som i årevis har undertrykt sin familie, gjort konen til portvinsdranker og misbrugt den lænkede fillipinske aupairpige i Klampenborg-kælderen? Det er da langt mere vedkommende, langt mere samfundskritisk og bevidsthedsudvidende«, mener kritikerne hen over endnu en kop fodtrampet, økologisk brasiliansk højderygsmokka.

Avisen skriger i entreen

Hvorfor? HVORFOR?!? Fordi vi af og til har brug for at stikke af fra den helvedes kode- og passwordramte hverdag. Fra tv-serier, der er lige så slemme, måske endda værre end den virkelighed, der er pumpet op med skatte- og togskandaler, med lammende korrekthed, med løgnagtige firmastøttede politikere, med korruption og råddenskab i ministerierne, med skyderier i gaderne, forbryderiske banker, med en folkeskole i opløsning, med ghettoer, overvågning, med fede og psykisk syge naboer, med dårlige romkugler og ulidelige Simon Emil Ammitzbill-Bølle og Trine Barske Bramsen-typer.

Se, det er den slags, der tærer på kræfterne, og gør det svært for en ældre mand at stå op om morgenen og komme gennem dagen.

For han ved, at nede i entreen ligger aviserne og skriger: Tag mig! Masser af dårligt nyt! Read all about it! Ja, læs alt om elendighederne – lige fra Syrien over det italienske valg til oversete danske me too-kvinder! Og radioen er lige så skinger, for det er jo avisens nyheder, den har stjålet.

Første stop er Louis

Da morgenmaden er overstået, og nyhederne sidder som en stiksmerte i mavesåret, begiver jeg mig ud på dagens opgaver, som jeg har skrevet ned på en seddel – for jeg kan heller ikke huske noget mere. Min huskemuskel er blevet slidt op af alle de koder, jeg slæber rundt på, og som for Guds skyld ikke må skrives ned, for så bliver de bare stjålet af muslimske terrorister og rumænske trick- og hønsetyve.

Første stop, siger sedlen, er brillebutikken Louis Nielsen – ja, det kniber også med synet. Jeg har ganske vist et ’tilbud’ fra en anden butik, men de kræver en formue, så jeg smutter ind i brilleverdenens Aldi.

»Goddag«, råber jeg, »hvad er dagens tilbud?«. Jeg kan jo ikke undgå – når jeg gerne vil se et cykelløb i fjernsynet – at se en fandens masse reklamer, og her er brilleforretningerne langt fremme med bizarre tilbud. Så det gælder om at være koncentreret!