Lort ser godt ud i lilla: 16 changerende farver gør toilettet til et bedre sted Et toiletcensorlys til 14 kroner gør dig glad, vækker dig ikke om natten og sætter dine affaldsstoffer i et nyt lys.

Undgå at blive blændet af det skarpe baderumslys midt om natten!

Sådan står der i beskrivelsen af den 16 colors human motion sensor toilet light bathroom night light home decoration, som Bagsiden har købt på hjemmesiden Wish for 14 kroner, herefter kaldt toiletsensorlys.

Dit forbrug Sidst på måneden Lønnen er ikke gået ind. De fleste får først løn mandag eller tirsdag, hvilket gør de kommende dage mindre festlige, for på mirakuløs vis lykkes det dig jo som regel at køre kontoen i bund. Hjælp. Her kommer Bagsiden dig til undsætning. Som regel har du en 50’er, en flad 20’er eller en endnu fladere 10’er tilbage i pungen, og vi har taget på os at guide dig til køb i de prisklasser.

Og det er jo rigtigt: De fleste vil nok købe toiletcensorlyset, så man kan gå på toilettet midt om natten uden at tænde det meget hvide og skarpe lys, der normalt er på et badeværelse, så man misser med øjnene, mister sit nattesyn på vej tilbage til sengen og i øvrigt er lysvågen bagefter.

Der er ingen tvivl om, at toiletcensorlyset virker efter hensigten: Det lyser kun i mørke, og det reagerer kun på bevægelse i rummet, og når de to forudsætninger så er til stede, kaster det et blødt farvet lys ud i hele badeværelset nede fra kummen i op til to minutter efter seneste bevægelse. Man skal intet foretage sig, bare navigere efter lyset.

Det viser sig, at der er en yderligere – og meget bedre – grund til at købe toiletcensorlyset. Det dæmrer ret hurtigt for Bagsideredaktøren, da hun tager den hvide censor med hjem i privaten og installerer 3 AAA-batterier for egen regning i den: Den er simpelthen et fornøjeligt bekendtskab, som udløser en barnlig glæde hos den, der kan få lov at overraske sine familiemedlemmer en for en med nyerhvervelsen.

»Gå lige ud på badeværelset«, siger man til sine nærmeste og gør alt for at tørre sit lurifaksudtryk af ansigtet. Så går man bagefter, mens man udøver stor kontrol af sin utålmodige trippen – parat til at aflæse det øjeblik i ens kæres ansigter, hvor deres øjne møder lyset.

Det er et endorfine-dopamin-fremkaldende øjeblik. Man bliver simpelthen i perlehumør, og ens kære bliver også glade. Det er jo ikke en tarvelig prank, som en narrestreg hedder i dag.

Det bedste er, at de positive energier udløses, hver gang man ser lyset i tønden. Selv efter flere ugers brug er det ikke sådan, at lyset går i et med badeværelsestapetet. Man går simpelthen en lille smule mere glad i seng, hver nat man er på toilettet, end da man gik ud på toilettet.

Ikke for hystader

Bevares. Der er da også mindre gode ting at sige om toiletcensorlyset. Der er en ting omkring rengøring. Toiletcensorlyset monteres på kanten af toiletkummen. Den har en bøjelig arm med en lyspære i enden, man klemmer ned mod toiletkummen. Her sidder den udsat for, hvad der ellers foregår i toiletkummer, og det kan den godt komme til at bære præg af.

Det er med andre ord ikke et lys for rengøringshystader, man skal være fæcesresistens for at have det fulde og ubekymrede udbytte af toiletcensorlyset. Sker skaden, skal lyset tørres af med en fugtig klud – den tåler ikke at blive vasket af direkte under rindende vand. Den er vandtæt op til 10,5 ml vand pr. minut, som der står på Wish-appen. En ikke for skrap desinficerende væske har været i brug hos Bagsideredaktøren, da det uundgåelige skete, og det virkede også.

Endelig er der også noget med lysets farver, hvis man begynder at tænke for meget over det.

I den version, Bagsiden købte, lyser toiletcensorlyset i 16 forskellige farver. Bagsiden har haft rigelig mulighed for at følge farvernes skiften og kan kun få det til 15, og nogle farver går igen: Den begynder med rødt lys for derefter at gå over i orange, gul, grøn, turkis, isblå, blå, grøn, turkis, blå, lilla, cyklamen, lyserød, hvid, lyserød – og så begynder den forfra med rød.