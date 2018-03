Kom, lad os afspore samtalen

Uha, hvor er det koldt. Nu ku’ vi altså godt trænge til lidt forår«, si’r hun. Jeg aner ikke, hvem hun er, men hun står og ta’r sine gummistrømper af i samme omklædningsrum som mig.

»Okay?«, siger jeg, der ikke lige gider at tale om vejret igen og igen, så jeg prøver at afspore samtalen: »Man skal bare være glad for, at man overhovedet har et vejr, man kan trække«.

»Hva’ mener du mæ’ det?«. »Nå, men jeg orker bare ikke tale mere om det vejr. Det er trivielt. Altså ikke vejret, det er tumultarisk og et Gajolvejr«. »Nåh ja, det si’r man jo, men det ska’ nu blive rart at blive fri for alt det tøj. Man ka’ dårligt ha’ det i sit garderobeskab. Det for lille«. »Ka’ du ikke bare glæde dig over, at du har et garderobeskab? Det har dem, der bor på den frysende kolde vejbane ikke, vel?«.

Taler du nu om billister? Det stopper du mæ’ lige mæ’ det samme, for det ka’ jeg slet ikke ha’

»Nåh nej, men sådan sku’ det jo heller ikke forstås. Man siger, at det ikke har været så koldt siden 1864«. »O.k., men var det noget, der påvirkede din barndom?«. »Nej, haha, der var jeg jo slet ikke født endnu«. »Nå, det var da godt«.

Tal ikke om sygdom

»Men vi vil jo gerne snart ha’ lidt sol?«. »Men Solen er der altid. Det er bare om at finde den. Ta’ til Mallorca, eller gå i solcenteret. Eller sæt dig og stir ind i din arbejdslampe«. »Arbejdskampe?«. »Der blev sagt arbejdslampe! Har du tabt høreapparatet ned i gummistrømpen?«. »Det er ikke gummistrømper, det er støttestrømper. Det er, fordi jeg har haft en blodp...«.

»Du skal slet, slet ikke tale om sygdom. Jeg er led og ked af sygdomssnak, vejrsnak og alt det gylle. Det er, som det er, og hvis du vil være venlig at iføre dig din ryg- og knæholdstrikot og så ellers la’ mig være«. »Stære? Nej, de er endnu ikke kommet på grund af den sibiriske kulde«. »Det er muligt, men nu står du altså i et højtempereret omklædningsrum i Vanløse. Du sidder ikke i Gulaglejren på 17. år, så klap i og på mæ’ jahatten«. »Klaphatten? Men kalenderen si’r jo forår?«. »Aii, en talende Maylandkalender? Hvor er det bare dejligt for dig, at du har én at sniksnakke mæ’«.

Sex ved Fissefjorden

»Men nu var fuglene lige begyndt at synge hjemme hos mig. Nu er de holdt helt op igen. Jeg elsker bare de søde små fugle«. »Sjovt nok elsker jeg de store onde rovfugle. Ska’ vi melde os ind i Ornetologisk Forening? Det er osse der, de lækre velafbalancerede mænd huserer. Så ka’ man måske få sex i et fugleudkigstårn ved Fissefjord. Det ku’ jeg personligt godt tænke mig. Hva’ mæ’ dig, 1914?«. »Næh, efter Donner døde, så ...«. »Du ska’ ikke begynde at tale om døden her i omklædningen, og jeg vil be’ dig om at forlade området med det samme«.

»Det er jo osse synd for bilisterne. De skal stå og skrabe is af ruderne. Og vejene er glatte«. »Taler du nu om billister? Det stopper du mæ’ lige mæ’ det samme, for det ka’ jeg slet ikke ha’«. »Men de sagde i vejrudsigten, at ...«. »Stille. Tystnad. Ellers låser jeg dig inde i et garderobeskab, der er for lille«.

»Donner døde i ’68, fordi han fik en istap i hovedet«. »Og hva’ ve’ du lissom ha’, jeg skal gøre ve’ det nu? Der er løbet en del vand i åen siden ’68«. »Nå, men så tror jeg bare, at jeg går ind på mit knæryghold«. »Ja tak«.

Så ta’r hun i døren ud fra omklædningen, men vender sig så om og ser på mig, der latterligt hinkende forsøger at indtage min overelastiske gymnastikheldragt. Så si’r hun: »Men hva’ ville du så egentlig gerne have talt om?«. »Øhh ... kærlighed, for eksempel«. »Hva’ er kærlighed?«. »Ja ... det er ... at følge andre mennesker i tanken. Og os to, vi ka’ slet ikke følge hinandens tanker, vel?«. »Nej, farvel«. Farvel.