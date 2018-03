Sådan skal du køre ... øhh, når du ... tester slalom for biler? Et vejskilt i byen Kirkelte får Bagsiden til at udskrive en landsdækkende konkurrence om skiltning af såkaldte 2 minus 1-veje.

Hvordan formodes det mon, at du som bilist skal køre her?

Vor læser Niels Bonne Rasmussen så skiltet, der står ved indgangen til landsby Kirkelte mellem Hillerød og Hørsholm, da han for nylig kom kørende fra vestsiden med sin gode ven Niller. Niller, der førte bilen, udbrød pludselig: »Så du det skilt?«.

Fakta 2 minus 1 vej 2 minus 1 vej anbefales til mindre trafikerede, smalle veje SIC. Den består af en kørebane, som biler i begge retninger skal dele. I stedet flankeres vejen af to brede kantbaner. Kørevognbanen skal være mellem 3 og 3,5 meter. Kantbanerne markeres med en bred stiplet linje, de skal være mindst 0,9 meter. Bilister skal køre i midten af vejbanen inden for de stiplede linjer. Cykler, knallerter og gående skal færdes i kantbanerne. Møder bilisterne modkørende trafik, skal de trække ud i kantbanerne – som på en almindelig vej skal man som bilist blive bag ved de bløde trafikanter, hvis der ikke er plads til at passere dem. Vis mere

»Vi måtte vende bilen for at køre tilbage for at studere anvisningen. Man vil jo gerne så vidt muligt gøre tingene rigtigt ude i trafikken. Anvisningen forekom os svær umiddelbart at gennemskue. Vi var dog imponerede over skiltets grafiske udtryk«, skriver Niels Bonne Rasmussen, som sammen med vennen blev enig om, at alt ville stå mere klart, når de havde gennemkørt distancen. Men:

»Vi måtte gennemkøre distancen flere gange, før vores endelige konklusion kunne drages. Skiltet synes fuldstændig meningsløst og tilsyneladende helt uden reference til det faktisk vejforløb. Skiltets betydning kunne måske blot være: Hvis der sker et eller andet på vejbanen, så brug din fantasi til at prøve at undgå en kollision.

Bagsiden har ’gennemkørt’ distancen på Google Maps flere gange og må give Niels og Niller ret. Det står heller ikke lysende klart for Bagsiden, hvad den angivne slalomkørsel mellem striber, forhindringer og andre biler skal indikere:

Vejen gennem Kirkelte er meget smal, der er en del steler, tre pænt skarpe sving – først til højre, så til venstre og til højre igen, når man kommer vestfra – og fartbegrænsning på 30 kilometer i timen.

Det er med al tydelighed et potentielt farligt sted, men er det noget, slalomkørsel kan minimere? Eller fri fantasi?

En ny type vej

Det må Fredensborg Kommune kunne svare på, som er skilteopsættende myndighed i Kirkelte. Bagsiden får fat i teamleder Jacob Wrisberg, der til en start forklarer, at vejen gennem Kirkelte er en såkaldt 2 minus 1-vej, hvilket er en forholdsvis ny type vej i Danmark.

konkurrence Nyt skilt Det kan jeg gøre bedre, sidder du sikkert og tænker, og det tror vi også på Bagsiden. Send os derfor dit bud på et 2 minus 1-vej-skilt, som forklarer bilisten på en enkelt og pædagogisk måde, hvad hen skal gøre, når hen møder en modkørende på en sådan vej. Skriv ’2 minus 1’ i emnefeltet på din mail, og send dit forslag inden 22. april til: bagsiden@pol.dk

Vejen består reelt kun af et kørespor til biler, men med trafik i begge retninger. I stedet for to vejbaner er der tydeligt afmærkede kantbaner i hver side af vejen til bløde trafikanter: cyklister, knallertkørere og fodgængere. Møder bilisten en modkørende bil, må hen trække ud i de bløde trafikanters bane, og er der bløde trafikanter på vejen, skal bilisten følgelig sagtne farten eller stoppe.

»Ideen er, at smalle veje får farten ned. Det giver trygge veje og et areal til cyklisterne«, siger Jacob Wrisberg til Bagsiden.

Teamlederen bekræfter sådan set også, at skiltet angiver, hvordan bilisterne skal opføre sig, når de møder en modkørende på strækningen.

»Der er eksempler på mere eller mindre heldig skiltning, og lige der i Kirkelte er det en tand mere kompliceret, fordi prikkerne på skiltet er steler. Det er en smal vej, og den bugter sig både op og ned og fra side til side. Men du skal køre i midten af vejen, og møder du nogen, skal du trække ud«, siger han – og passe på de bløde trafikanter, og stelerne og den bugtede vej vil Bagsiden lige tilføje for egen regning.