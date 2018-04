Sidste år gik det meste skævt: I morgen triller de æg for 140. gang i Det Hvide Hus Mandag lægger Det Hvide Hus græsplæne til den årlige æggetrilning for op mod 37.000 mennesker – og det er der selvfølgelig også lidt politik i.

Der var flere mislyde sidste år. For det første tweetede manden, der drejer souveniræggene i træ, at han ikke havde fået nogen ordre.

»Please reach out«, skrev han i februar med adresse til Det Hvide Hus. Først i marts blev det meldt ud, at arrangementet – The White House Easter Egg Roll – der henvender sig til børnefamilier, overhovedet blev til noget.

Så lød rygtet, at folk tæt på planlægningen mente, at der kun ville komme 20.000 mod de 37.000 mennesker, der mødte op til the Obamas sidste æggetrilning året før. Der kom omkring 18.000.

Arrangementet, som er førstedamens ansvar – og i nogles øjne årets vigtigste begivenhed – havde også svært ved at tiltrække navne til at underholde. Tidligere har Justin Bieber og Ariana Grande blandt andre sunget for børnefamilierne på the South Lawn (Sydplænen). Sidste år var der militærband, en familiegruppe fra Nashville og et ukendt boyband.

Samme problem overgik tilsyneladende den traditionelle højtlæsning. Tidligere har bl.a. forfatteren J.K. Rowling og skuespilleren Julianne Moore læst for børnene. Sidste år blev børnene mødt af blandt andre justitsminister Jeff Sessions, pressesekretær Sean Spicer og Trumps særlige rådgiver Kellyanne Conway.

Hvor blev de sorte af?

På selve dagen stod det også klart, at publikum helt overvejende var hvide – i modsætning til året før, hvor the Obamas havde inviteret op mod 4.000 skoleelever fra Det Hvide Hus’ naboskoler, hvor der går både sorte og hvide elever. Trumps daværende pressesekretær Sean Spicer havde ellers sagt til en pressebriefing ugen før, at der var sendt »invitationer ud til alle skoler i området«. Det var forkert.

Endelig måtte præsidentfruen tjatte diskret til præsidentens hånd, da nationalsangen blev spillet – Trump glemte at lægge sin hånd på sit hjerte.

Smuk var hun ellers sidste år – Melania Trump – i en sart candyflosslyserød ærmeløs organzakjole til midt på læggen kreeret af Hervé Pierre. Og temmelig langt fra det fritidstøj Michelle Obama havde på året før, da hun havde arrangeret det første White House Fun Run – et led i hendes Let’s Move!-kampagne mod overvægt – hvor hun selv løb med.

Nye traditioner

Ikke at der er noget i vejen med at ændre på æggetrilningstraditionerne. Det er sket flere gange gennem historien, som begynder i 1878: På det tidspunkt havde op mod 10.000 børn samlet sig ved Capitol Hill – der er jo en bakke – hver påske for at trille æg, og det var lovgiverne blevet så trætte af, at de havde forbudt det.

Det fik præsident Rutherford B. Hayes til at åbne Sydplænen for børnene. Siden er der lagt nye lag på: Et marineband optrådte for æggetrillerne i 1889. I 1977 var der både cirkus og et minizoo. Pat Nixon fik indført en påskehare, og Nancy Reagan introducerede æggeskattejagt.

I skrivende stund (onsdag) er der ikke annonceret nye tiltag – eller lagt et program ud. Så vi ved ikke, om præsidentfruen har taget imod People for the Ethical Treatment of Animals opfordring om at servere vegansk slik – til gengæld ved vi, at æggeindustrien leverer 30.000 friske æg til at trille, spise og dekorere på dagen.

Endelig ved vi, at 10-årige Paris Stupar fra Fort Campbell i Kentucky er blevet inviteret til æggetrilningen af præsidentparret. Det fortalte pressesekretær Sarah Huckabee for 14 dage siden til den daglige pressebriefing: »Vi er så patriotiske i alt, hvad vi gør«, havde hun skrevet til præsidenten og fortalt, hvordan hun havde samlet ind til fattige børn med forældre i militæret, så de kunne få skoletasker: »Præsidenten gør et godt stykke arbejde«, fik pigen også lige skrevet.

Følg selv med i æggetrilningen mandag, dagen vil blive livestreamet på The White Houses side på Youtube.