Bagsiden: Måske er osten bedre efter en sejltur på Flensborg Fjord

For nogle år siden kørte jeg rundt i Sønderjylland sammen med min svoger og ledte efter en ost. Osten, som jeg har glemt navnet på, skulle være en helt fantastisk lokal specialitet og købes på gården, hvor den blev fremstillet. Vi var pænt meget rundt i området ad diverse biveje, før vi endelig fandt gården.

Der var lukket, og jeg tænkte, at det var da ærgerligt, men at jeg på den anden side nok kom videre med mit liv uden at have smagt den fantastiske ost.

Det er aldrig gået op for mig, hvilken gavnlig effekt det har haft på den norske Linje Akvavit, at den under transporten har passeret ækvator

»Nå«, sagde svoger. »Jamen så bliver vi nødt til at købe den hos Bilka i Sønderborg«.

Hvorfor fa’en kørte vi ikke bare til Bilka til at starte med, tænkte jeg, eftersom Bilka i Sønderborg ligger tættere på svoger og søsters bopæl end osteproducentens lørdagslukkede forretning.

Vi fik fat i osten i Bilka, og den smagte fremragende, selv om den uden tvivl ville have smagt endnu bedre, hvis vi havde fået den udleveret hos producenten og hørt hans tanker bag delikatessen.

Sig hej til Kaj og Aase

For sådan er det jo. Vi vil gerne købe ting med en historie. Det sælger ikke rigtigt at skrive på emballagen, at osten/mælken/kødet/smørret/æggene/hvad som helst er fremstillet på en megafabrik i et industrikvarter med det ene formål at tjene så mange penge som muligt.

Vi skal helst se billeder på emballagen af Kaj og Aase fra Tullebøllegård, hvis dybfrosne kyllinger har 4 kvadratcentimeter mere at boltre sig på i vækstperioden end de fleste andre kyllinger, ligesom det er parrets filosofi, at en kylling, der har det godt, smager bedre end en, der bliver mishandlet. Og hvis der stadig er plads til det på emballagen, får vi måske også lov til at høre om Kaj og Aases fritidsbeskæftigelser, korsang og tørfluefiskeri.

Vi skal have et forhold til producenten. Det forhøjer nydelsen og begejstringen for produktet, at det har en særlig historie.

Puden er fløjet en tur

En gang imellem virker historierne dog en anelse absurde. Det er for eksempel aldrig gået op for mig, hvilken gavnlig effekt det har haft på den norske Linje Akvavit, at den under transporten har passeret ækvator. Men det gør producenten meget ud af at fortælle, at den har.

Hvis ækvator har så god indflydelse på spiritus, hvorfor er der så ikke flere, der benytter Linje Akvavits metode?

For nylig skulle min datter og hendes kæreste købe nye hovedpuder. De havde kig på to forskellige og var naturligt nok interesserede i at købe den, hovedet hvilede bedst på. Så fulgte et længere foredrag fra sælgeren, hvilket der bestemt ikke er noget galt i.

Jeg er stor tilhænger af den personlige betjening. Men her blev det til en absurd affære. For eksempel fremhævede han, at den ene pudes fyld bestod af fjer fra gæs, der var fløjet over Rocky Mountains. Datter og kæreste spurgte, om bjergkæden har en særlig indflydelse på gåsefjer. Gør dem blødere, lettere, mere behagelige at ligge på. Men det kunne han ikke rigtig svare på.

Måske har pudeproducenten skævet til Linje Akvavit. Kan man sælge lortet på, at det har passeret Ækvator, kan man vel også bruge Rocky Mountains som argument.

Den anden og lidt dyrere pude var i øvrigt delvis beklædt med noget stof udviklet til USA’s rumprogram af selveste Nasa fortalte sælgeren uden at komme med en egentlig forklaring på, at Nasa-stof skulle være bedre end andre former for stof. Men det har muligvis været raketvidenskab.