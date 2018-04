Kim Faber: Vildsvinet skal dø... Mindst halvdelen af plænen er pløjet op. Mindst

Det er altid med opløftet sind, at min kone og jeg krydser Øresundsbroen og sætter kursen mod den ødegård i Blekinge, vi ejer sammen med gode venner. For der sker noget godt med sjælen, når man drejer af fra landevejen mellem Ronneby og Växjö og triller gennem Bulderbyagtige Ettebro og videre ind i skoven ad grusveje, der snævrer ind for til sidst at ende i det vognspor, som fører frem til vores hus.

Men der gnaver også altid en lille orm i forventningens glæde. Især i vinterhalvåret. En lille ængstelse for, om alting nu også er, som det skal være. Om bæsterne har holdt snitterne for sig selv, eller om der har været fest på vores regning.

De sidste kilometer skotter vi nervøst til græsplænernes tilstand ved de i øvrigt få huse, vi passerer på vejen. Ligger de nogenlunde uberørte hen eller …

Således også forrige mandag på vej til nogle dages – syntes vi i hvert fald selv – velfortjent påskeferie. Og det var med stor bekymring, at vi bemærkede, at vores nabo Skåningens i øvrigt altid forbløffende velholdte plæne havde fået et par alvorlige skrammer. Så vi frygtede det værste, da vi forcerede den lille stigning frem mod vores hus og trillede ind på grunden.

Hold da helt kæft …

Ujævn plæne

Andre ejere af svenske ødegårde har for længst gættet, hvad det her handler om. Det handler om vildsvin.

Vores grund er på cirka en tønde land, og en tredjedel, slag på tasken, er plæne – altså et sted mellem 1.500 og 2.000 m. Ikke af en kvalitet, der kan måle sig med Skåningens, men som en blanding af fairway og semi-rough, og så ved i hvert fald golfspillere, at vi taler om et ikke helt jævnt underlag, der bliver klippet fra tid til anden, og i hvert fald om sommeren og på en god dag og lidt afstand ligner … nå ja, en rigtig græsplæne.

Skulle der ryge et får eller to på ulvekontoen, så er det den slags , vi bare er nødt til at acceptere i kampen for større biodiversitet. Mener vi her på Rådhuspladsen

Vi har ejet vores hus i otte år. Tre gange tidligere har vi oplevet, at større eller mindre dele af plænen er blevet maltrakteret af bæsterne, men ikke noget som bare tilnærmelsesvis har kunnet måle sig med denne omgang. Mindst halvdelen er pløjet op. Mindst.

Vildsvinene har ikke alene haft en fest, de har afholdt verdenskongres på vores grund, og hvad de har kunne pløje frem med deres ondskabsfulde små tryner af orme og rødder har været kongressens store kolde buffet.

Svineskræmsel

Jeg ved godt, hvorfor det er gået så galt. Det er knap fire måneder siden, vi sidst var heroppe og dermed også fire måneder siden, at vores hund, beaglen Bella, har pisset og skidt territoriet af. Hun plejer også for en sikkerheds skyld hver aften, når natten er ved at falde på, at gå en runde på grunden og gø og skabe sig ud mod alle verdenshjørner for at gøre mørkets kræfter opmærksomme på, at det er bedst for dem selv, at de holder sig på afstand.

Flere vintre har jeg desuden sat et svineskræmsel op centralt på græsplænen. Om det er, fordi skræmslet har været iført en T-shirt påtrykt Politikens logo, skal jeg ikke kunne sige, men vildsvinene har i hvert fald holdt sig på afstand, når bare vi har husket at tage vores forholdsregler.

Men altså ikke denne vinter.

Plads til alle i Jylland

Her på Politiken holder vi normalt med ulven. Og med bæveren. Og for den sags skyld også med elgene og bjørnene, hvis nogen skulle få den idé at genindføre andre af den danske faunas aboriginals. Vi går selvfølgelig også ind for vildsvin. Der er rigelig plads til os allesammen.

I Jylland, altså. For det siger ligesom sig selv, ikke sandt, at vi ikke kan have krapylene rendende rundt i Storkøbenhavn. Eller på Sjælland, for den sags skyld. Bare se, hvordan det er gået med bæverne her på øen. De roder og regerer med deres dæmningsværker, så store dele af den sparsomme sjællandske natur nu ligger under vand, og det er jo ikke hensigtsmæssigt.