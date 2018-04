Send os derfor dit bud på et 2 minus 1-vej-skilt, som forklarer bilisten på en enkel og pædagogisk måde, hvad hen skal gøre, når hen møder en modkørende på en sådan vej.

Tre skilte skal der til for at forklare borgere i Silkeborg om 2 minus 1-veje Bagsiden har udskrevet en konkurrence om bedre 2 minus 1-vejskilte. I Silkeborg har de så godt styr på vejtypen, at andre kommuner låner deres kampagne. Men heller ikke Silkeborg har det ultimative 2 minus 1-skilt.