Sådan samler du et torskehoved Følg med, når zoolog Leif Øgaard samler de cirka 90 knogler, et torskehoved består af. Vi begynder i den lette ende med neurokraniet.

For at kunne samle torskens skelethoved skal man først anskaffe et torskehoved. Det kræver en torsk på mindst 3 kg. Jo større, jo bedre.

Da jeg skulle lave denne beskrivelse af et torskehoved, gik jeg ned på havnen og mødte nogle velvillige lystfiskere på Helsingørs fiskebåde (Elida Fishing). Flere af dem ville gerne donere hovederne af deres fangne torsk.

manual del 1 Følg med i samleprocessen Bagsiden har gennem længere tid interesseret sig indgående for torskeskelettet. Derfor sagde vi ja tak til zoolog Leif Øgaards tilbud om at udvikle en samlemanual til torskens hoved eksklusivt til Bagsidens læsere. I løbet af den næste uges tid gennemgår vi samleprocessen i detaljer. Øgaard har for nemheds skyld delt processen op i fire. 1. Neurokraniet og tilstødende knogler – markeret med hvid. 2. Kindregionen i 6-7 stykker (det gule område) i begge sider. 3. Underkæben og tunge-svælg i ca. 25 stykker i hver side – det blå område. 4. Den røde overmund i 6 stykker i hver side. Vis mere

Hovedet koges i et par minutter og afkøles. Det er herefter ret let at skille kødet fra. Koges hovedet længere, f.eks 20-30 minutter, mørnes alt brusk, og det falder helt fra hinanden. Det gør det sværere at regne ud, hvor knoglerne hører til.

Alt efter hvor ihærdig du er med at få fundet de mindre stumper, kan du til sidst stå med cirka 90 stumper af forskellig størrelse. Nogle af de allermindste kan godt undværes i puslespillet – det er de stumper, der er markeret med 5 på billedet øverst. Du får også brug for lim.

I fire afsnit

Jeg har opdelt kraniet i farvede grupper for at forenkle samleanvisningen (for de zoologinørdede: Knoglernes farve afspejler ikke helt deres oprindelse og udvikling fra de tre første visceralbuer).

På det øverste billede kan du ud fra numrene og numrenes farve se rækkefølge på samlingen, og hvilke knogler der skal bruges til hvad. Gem billedet – du får brug for at have billedet inden for rækkevidde, når jeg gennemgår de øvrige dele.

Vi begynder med neurokraniet. Det består af det oprindelige hjernekranium med velkendte kranieknogler såsom pandeben, bagpandeben, isseben, nakkeben, tindingeben, kindben med videre.

Foto: Leif Øgaard Samlesæt. Kog et torskehoved, pil kødet fra benene, og del knoglerne op i de viste grupper (øverst). Så er du klar til at samle dit eget torskehoved fra bunden. Vi begynder med de hvide knogler (1) i dag, men man må godt lime 2c og 4d på også (nederst). Fotos: Leif Øgaard

Samlesæt. Kog et torskehoved, pil kødet fra benene, og del knoglerne op i de viste grupper (øverst). Så er du klar til at samle dit eget torskehoved fra bunden. Vi begynder med de hvide knogler (1) i dag, men man må godt lime 2c og 4d på også (nederst). Fotos: Leif Øgaard Foto: Leif Øgaard

Samlingen af dette giver sig selv, da knoglerne er sammenvokset og forbliver sammen efter kogning. I to ’huler’ i neurokraniets bageste del sidder de to øresten (1b). De kan falde ud, når man piller kødet fra knoglerne. Lim dem ikke på igen, da de ikke kan ses – og de kan gøre større glæde blandt andet som smykke.

Bagtil på neurokraniet sidder to forlængelser (1a), som skal limes på.

Menneskets neurokranium minder egentlig lidt om dette, blot er flere af de opståede knogler i tinding og overmund sidenhen vokset sammen med neurokraniet, så hos os er det hele samlet. Kun underkæben er løs i forhold til kraniet.

Det er en mere kompliceret affære med torsken, som det vil fremgå af de næste artikler.

Tak til Københavns Universitet, Institut for Plante- og Miljøvidenskab for at få adgang til gamle torskeskeletter.