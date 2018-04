Sådan samler du et torskehoved del 2: Sådan samler du torskens løse tindinger I går samlede zoolog Leif Øgaard neurokraniet. I dag skal kraniet have tindinger – en i hver side.

Det er ikke helt let at få torskens tindingeknogler til at sidde sammen, da de ikke hænger sammen i den levende fisk. De er dannet i læderhuden uden bruskunderlag, og derfor er de frit forskydelige i forhold til hinanden.

manual del 2 Følg med i samleprocessen Bagsiden har gennem længere tid interesseret sig indgående for torskeskelettet. Derfor sagde vi ja tak til zoolog Leif Øgaards tilbud om at udvikle en samlemanual til torskens hoved eksklusivt til Bagsidens læsere. I løbet af en uges tid gennemgår vi samleprocessen i detaljer. Øgaard har for nemheds skyld delt processen op i fire. 1. Neurokraniet og tilstødende knogler – markeret med hvid. 2. I dag: Kindregionen i 6-7 stykker (det gule område) i begge sider. 3. Underkæben og tunge-svælg i ca. 25 stykker i hver side – det blå område. 4. Den røde overmund i 6 stykker i hver side. Vis mere

De 7 tindingeknogler i hver side samles for sig, men det kan være hensigtsmæssigt at starte med at lime de øverste tindingeknogler fast på deres tilhæftninger til neurokraniet – placeringen af de to knogler (2c) kan ses på dette billede.

Foto: Leif Øgaard

Ledbenet og den såkaldte articulare (2a og 2a), der i morgen skal hæftes fast på underkæben, hænger sammen i et bevægeligt led, når torsken er i live – det gør de også nu, medmindre du har kogt torskens hoved for længe, så er de faldet fra hinanden.

Er de faldet fra hinanden, skal de limes og helst tørres i en vinkel på cirka 135 grader (som vist på billedet), da de jo efter tørring ikke kan bevæges mere. Limes de 2 knogler sammen i 180 grader, får torsken en meget åben mund, rammer man tættere på de 135 grader, vil munden på slutresultatet kun stå lidt åben.

Det burde ikke være kompliceret at lime de øvrige knogler sammen. Når underkæben i morgen er limet på 2a, kommer turen til det vanskelige tungeparti.

Foto: Leif Øgaard Man kan med fordel lime knoglen 2c til det hvide neurokranium først, dernæst lime de andre tindingeknogler sammen og endelig lime dem fast til 2c.