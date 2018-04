Hold tungen lige i munden Nu skal der for alvor gang i limpistolen. Alle de små knogler i tungepartiet har brug for masser af lim.

Torskehovedets tunge-svælg-parti er meget svært at samle, fordi der er så mange små knogler, som hos den levende fisk er holdt sammen af en masse brusk- og muskelvæv. Da dette er væk efter afkogningen, må man være fantasifuld og bruge en masse lim for at holde det sammen. En del af de små knogler kan dog eventuelt udelades, uden at det kan ses på det endelige resultat.

manual del 3 Følg med i samleprocessen Bagsiden har gennem længere tid interesseret sig indgående for torskeskelettet. Derfor sagde vi ja tak til zoolog Leif Øgaards tilbud om at udvikle en samlemanual til torskens hoved eksklusivt til Bagsidens læsere. I løbet af en uges tid gennemgår vi samleprocessen i detaljer. Øgaard har for nemheds skyld delt processen op i fire. 1. Neurokraniet og tilstødende knogler – markeret med hvid. 2. Kindregionen i 6-7 stykker (det gule område) i begge sider. 3. I dag: Underkæben og tunge-svælg i ca. 25 stykker i hver side – det blå område. 4. Den røde overmund i 6 stykkeri hver side.

Selve underkæben (3a) er let at have med at gøre, da venstre og højre sides underkæbeknogle ofte er solidt hæftet sammen og udgør én halvcirkel. Underkæben forbindes let til tindingens nederste ledben (2a – se del 2 af samlemanualen), hvis spids passer som fod i hose ned i underkæben.

Desuden er vist, hvordan tungebuens to større knogler (3b) er samlet i et fremadvendt V, hvis ’ben’ limes fast til tindingen på indersiden af knogle 2B (se knoglen i del 2 af samlemanualen).

Foto: Leif Øgaard Underkæben (3a og 3b) er let at lime på de to tindinger, vi samlede i går - tindingen passer som fod i hose ned i underkæben

Det svære tungeparti

Nu kommer vi til det vanskelige tungeparti, som bl.a. består af lange tynde knoglestykker, som bærer gællerne og samtidig udgør mundens bund. Den inderste af disse 5 knogler (3c) er besat med en masse små tænder, som skal vende opad og hjælpe med at fastholde byttet sammen med de små ’partisansøm’ (3g), som er anbragt helt bagest i overmunden. De er fastgjort til gælleknoglerne med nogle små knoglestykker (3e).

Her er det lettest at have oversigten med alle fiskeknogler fra første del af samlemanualen liggende til at bevare overblikket.

Lidt snyd

Det har taget mig mange dages limen og tørren at få tungepartiet til at hænge sammen. Faktisk måtte jeg snyde lidt og anbringe et stykke tilklippet plastik i ’tungespidsen’ for at få det til at hænge sammen fortil.

De små knogler og de små partisansøm bagest i svælget kræver en del lim for at forblive endeligt samlet.

Foto: Leif Øgaard Her ser du tydeligt tungepartiets placering oven på tungebuens to store knogler.

Her ser du tydeligt tungepartiets placering oven på tungebuens to store knogler. Foto: Leif Øgaard

Når det er samlet, tørret og stabilt, kan det limes ind i undermunden oven på tungebuens to store knogler (3b).

Vær opmærksom på, at vi stadig mangler knoglerne 3d. Dem tager vi i morgen sammen med overmunden, da de kræver støtte – de to røde knogler på det sidste billede er nederste del af overmunden.