Opstramningsbælte virkede: 1 cm flæsk er forsvundet Bagsideredaktøren er ægte overrasket over, at et bælte i polyester til 22 kroner virker.

Det var med en ikkeeksisterende forventning, at Bagside-redaktøren mandag kontrolmålte sit fedtlag under hagen efter 20 nætters brug af et face lift up belt sleeping mask massage slimming face shaper super anti-aging købt hos Wish for 22 kroner.

Derfor måtte der måles efter to gange, da det viste sig, at halsstykket – målt på det tykkeste sted fra øre til øre – var blevet 1 cm mindre.

3. april noterede undertegnede, at halsstykket målte 24 cm. 23. april målte samme stykke 23 cm.

Med den fremskrivning vil undertegnede komme til at ligne Jane Fonda i løbet af et halvt år, som en sød kollega var så optimistisk at bemærke i går.

Det er et skønt forbillede, for på min mødrene side er der i lige linje ikke noget at råbe hurra for, når det gælder aldring af halsen.

Min mormor havde muligvis anlæg for struma – det var i hvert fald, hvad hun sagde – mens min mor havde så kraftigt vokseværk i halsregionen, uden at det var struma, at hun gloede unaturligt meget op i loftet, når hun skulle fotograferes. Det var den gode vinkel.

I min familie har vi med andre ord tendens til at blive halstykke med tiden, og det kan man jo se på så dejlige kvinder som Karen Thisted og Lone Kühlmann, at det er noget, der kører i generne i gode familier.

Det ser ikke ud af meget, og det er lidt flot at kalde det high tech, når det bare er et stykke polyester med en velcrolukning – men det virker. Foto: Jens Dresling

Undertegnede har ikke noget godt bud på, hvorfor bæltet har virket. Måske det er, fordi det er et ’high tech-produkt i 100 procent polyester’, som der står på Wish. Måske fordi den indpoder musklerne en ny position i hukommelsen. Eller fordi bæltet er åndbart, antibakterielt og strålingstæt – alt sammen ifølge Wish.

Huden sitrede

Dog kan jeg konstatere, at de fire morgener, hvor jeg ikke havde fået revet bæltet af i løbet af natten (og derfor to gange vågnede med velcrolukningen siddende fast i håret), havde jeg tydelige mærker under hagen fra bæltet.

Ja, det tykkeste sted på halsen havde et fint rudemønster efter den tynde polstring, der er placeret midtfor i bæltet.

Og – nu kommer det vildeste – huden sitrede helt uden min medvirken under hagen. Jeg kunne bare passivt stå og se til i spejlet, at mit halsflæsk kortvarigt havde sit eget liv.

Det er mit bedste bud på den opstrammende funktionalitet, bæltet åbenbart besidder.

Er der slet ingen bivirkninger, spørger du nok?

Jo – de første nætter var det svært at falde i søvn. Lyden af polyester mod øre er høj, når man flytter hovedet på sin pude, og jeg kunne ikke lide at stikke ørerne ud gennem hullerne. Den uvante fornemmelse af at være bundet op skal man også lige vænne sig til.

Der er også et æstetisk element – at man hver aften ligner en, der har tandpine, når man går i seng, kan komme på tværs af ens mindset for, hvordan man tager sig godt ud i sit natlingeri.

Hvad der er værre er, at kysen – som vi døbte den hjemme hos os – tilsyneladende fik undertegnede til at snorke. Ja, det er ikke et problem, jeg mig bekendt har haft tidligere, men for første gang nogensinde har min bedre halvdel gjort mig opmærksom på, endda hele to gange, at jeg snorkede højt og flot.

Det skal man lige veje op mod 1 cm halsflæsk, inden man spenderer 22 kroner.

Face lift up belt sleeping mask ... etc. koster 22 kroner hos Wish. Den er i 100 procent polyester og fås i sort med en laksefarvet kant. Måler 64 cm i længden og 8,5 cm i bredden. Vejer 31 gram.