Det ligner tørfoder til ulve Når man ser de mange billeder af ulve på foderposer i dyreforretningen Maxi Zoo, skulle man tro, at butikken sælger foder til ulve. Vi sælger kun foder til kæledyr, fastslår direktøren for Maxi Zoo dog. Det kunne ellers have givet kæledyrsforretningen et klart motiv til at indføre ulven i Danmark.

Ulve er ved at omringe en flok af får, lam og væddere. Ulve er målrettede på vej mod en bison. Ulve skræmmer to ænder i en sø og – oh skræk – en ulv kigger sulten på et lille lam.

Når man ser på illustrationer af ulve på de forskellige foderblandinger af mærket ’Taste of the wild’, man kan købe hos Maxi Zoo, får man uvægerligt den tanke, at kæledyrsforretningen er gået ind på et marked for ulvefoder – ligesom man kan finde mange foto af ulve på andre foderblandinger af mærket ’Real nature - wilderness’ i butikken.

Fakta Det spiser ulven I Tyskland har man lavet analyser af 1.900 stykker ulveafføring. Derfor ved man, at ulvene overvejende er kødædende. Deres kost bestod af: 55,3 procent rådyr 20,8 procent krondyr 17,7 procent vildsvin 5 procent harer og kaniner 0,6 procent husdyr (lam – der er kun få eksempler på angreb på heste, køer og æsler) 0,2 procent små og mellemstore pattedyr, fugle og fisk (rotter, mus, mosegris, ræv, mår og mårhund står også på menuen) Ulve jager som oftest helt unge, ældre, syge eller svagelige rådyr og krondyr. På den måde luger ulve ud i vildtbestandene, så kun de stærkeste dyr overlever. Ulve spiser også gerne ådsler, påkørte dyr og andre rovdyrs byttedyr. Kilde: Miljøstyrelsen Vis mere

Er Maxi Zoo de første på et nyt marked? Presset for en afklaring er så stort, at Bagsiden ringer til Maxi Zoo:

Er det i virkeligheden jer, der har importeret ulve til Danmark, så I kan få et mersalg?

»Det er det med statsgaranti ikke – det ligger helt uden for vores forretningsområde, vi sælger kun til kæledyr. Der er ikke tale om ulveprodukter«, siger direktør Bo Demant.

Ulve er ikke en del af vores forretning Bo Demant, direktør Maxi Zoo

Men når nu Søren Espersen fra Dansk Folkeparti siger, at nogle har importeret ulven til Danmark, så tænker jeg, at man skal finde dem, der har interesse i det ... dem der kan tjene ...

»Follow the money«, siger Bo Demant.

Lige præcis.

»Jeg kan med statsgaranti sige, at vi ikke har importeret nogle ulve. Vi sælger kun til kæledyr. Ulve er ikke en del af vores forretning, og det er jeg ret sikker på, at det heller ikke kommer til at være i fremtiden«, siger Bo Demant.

Kan I mærke på salget, at der er kommet flere ulve i Danmark?

»Vi kan mærke på salget, at folk fodrer deres hunde med bedre foder, men sammenkædningen med antallet af ulve kan vi ikke lave. Hundeejere derimod er mere bevidste om, hvad de putter i hundeskålen. Før skulle hunden bare have det samme som ejeren, med ekstra kartofler, men nu om dage tænker vi mere på, at det skal være lavet til hunden«.

Der er også tørfoder med lam i jeres sortiment – vil en foderstation på den vestjyske hede med lammetørfoder kunne stoppe ulvenes drab på får på de kanter?

»Jeg tror ikke rigtigt på det, ikke umiddelbart. Selv om jeg gerne vil have et merslag, tror jeg ikke, foderet kan erstatte levende lam. Men jeg kan finde produkter, hvis hundeejere vil have deres hunde til at spise som ulve. Vi har for eksempel tørret oksekød fra Canada til 729 kroner«, siger Bo Demant.

Heller ikke dette produkt henvender sig til ulve. Foto: Maxi Zoo

Hvorfor vil man det – hvorfor køber man foder til sin hund, som reklamerer med ulve?

»Grunden til, at du kan finde en ulv på poserne er, at det lægger sig op af tanken om, at hunden oprindeligt stammer fra ulven, og der er mange, der gerne vil tilbage til rødderne. Kæledyrshunde er dog lige så forskellige fra ulven, som mennesker er fra chimpanser. Deres tarmsystem kan dog minde om ulvens«, sige Bo Demant og forklarer, at der er kæmpe forskel på mentalitet og adfærd og arveanlæg på hunde og ulve.

»Foderet henvender sig til i princippet til alle hunde – det er bygget op efter principper om et højt proteinindhold og behandlet, så mange næringsstoffer, vitaminer og mineraler er bevaret. Det er ikke kogt ud eller mast sammen, og det indeholder kød og grøntsager af høj kvalitet«.

Vi er i den højeste ende kvalitetsmæssigt, oplyser han.

»Der er mange trosretninger inden for foder. Nogle går ind for råt kød og knoglemarv, andre vil gerne have tørkost, nogle vådkost, nogle vil ikke have mel og kron, andre vil have rugfibre. Der er et hav af muligheder, ligesom der også er forskel på, hvor meget der kommer ud i den anden ende, når du vælger et kvalitetsprodukt frem for et billigt – hvor mange affaldsstoffer, der kommer ud i den anden ende, som du som hundeejer skal samle op«, siger Bo Demant.