Helt ærligt, Henrik Nordbrandt, hvordan kan man ikke fordrage teater?

Jeg er blevet uvenner med Henrik Nordbrandt. Det ved han dog ikke noget om, for han kender mig ikke. Derimod bilder jeg mig ind, at jeg kender ham, for jeg læser ham gerne. Jeg synes, han skriver umanerlig godt. Skarpt, underfundigt og næsten altid med et charmerende glimt i øjet. Tænk bare på: »Året har 16 måneder: November/ december, januar, februar, marts, april/ maj, juni, juli, august, september/ oktober, november, november, november, november«. En moderne klassiker, der for længst er blevet et mundheld, og som ligefrem citeres i en Poul Krebs-sang!

I min bogreol har der i årevis ligget en Nordbrandt-bog på tværs. Den hedder ’Dumhedens løvefødder. Idiosynkrasier m.m.’. En elegant og finurlig titel, ægte henriknordbrandtsk. For nylig kiggede jeg i den for første gang, og stor var min begejstring, da jeg i indholdsfortegnelsen så, at den rummer et lille kapitel – eller hvad vi nu skal kalde det – med overskriften ’Teater’. Jeg elsker nemlig teater og slog straks op på det.

Min forventning var, at jeg skulle læse noget lækker prosa og sidde og nikke indforstået på ja-det-er-lige-præcis-det-jeg-også-mener-måden til en ligesindets hyldest til øjeblikkets kunst, som vi plejer at kalde det, når det skal lyde af noget. Jeg kunne ikke forestille mig, at en så begavet mand som Henrik Nordbrandt kunne andet end elske teater. Men jeg blev klogere.

Teatret er sakrosankt

Kapitlet begynder godt, med et Ivan Malinowski-citat. Ham var jeg meget optaget af, da jeg gik i gymnasiet, og skrev ham på min imaginære liste over forfattere, som jeg skal vende tilbage til, når jeg får tid; det har jeg desværre ikke fået endnu. Det viser sig imidlertid, at jeg også har et mellemværende med Malinowski, for han havde det nogenlunde ligesom Nordbrandt, der skriver: »Jeg kan ikke fordrage teater«.

Det udsagn gjorde et voldsomt indtryk på mig og er blevet ved med at provokere. Altså på den gode måde. Naturligvis er det ikke, fordi jeg generelt er tilhænger af sindelagskontrol og synes, at folk skal kunne lide det samme som mig. Eller at man ikke kan være rigtig klog, hvis man ikke kan lide teater; men indrømmet: Det er tæt på.

Kunsten bliver til for øjnene af én, mens man sidder der i mørket. Og at kunstværket kun består i det øjeblik, det bliver skabt

Teatret er for mig så godt som sakrosankt. Og hvorfor det er det? Jeg forstår næsten ikke spørgsmålet, men skal jeg alligevel forsøge at svare, handler det om måden, hvorpå teatret aktiverer fantasien. At kunsten bliver til for øjnene af én, mens man sidder der i mørket. Og at kunstværket kun består i det øjeblik, det bliver skabt. Dét er frustrerende og derfor fascinerende og fortryllende. At Johanne Luise Heibergs skuespilkunst var fantastisk, kan man forvisse sig om ved at læse hendes samtidiges vidnesbyrd, men man kan aldrig nogensinde selv danne sig en kvalificeret mening om den.

Selvfølgelig er Henrik Nordbrandt klar over, at hans synspunkt kan virke provokerende, for, som han anfører, »de fleste finder (det) så uforståeligt eller forargeligt, at de er tilbøjelige til at anse én for at være gal eller pervers«. Og når han nu selv bruger så stærke adjektiver, har han næsten taget pusten fra mine indvendinger, for så langt ude mener jeg trods alt ikke, at han er.