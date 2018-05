Spændetrøje gjorde mandemaven helt stram - og feminin

Det er det værste før-efterbillede, jeg nogensinde har set, siger jeg til redaktøren en dag i januar.

Billedet ligger på den kinesiske portal for skrammel, Wish, og det er en reklame for et mandekorset, der skal få brugeren til at få en krop som en elitesportsudøver ved at stramme alle dele af kroppen ind. Ind ryger tævepatterne og baderingen og kærlighedshåndtagene, og korsettet har også en form for indsyet six-pack (teknisk set en 12-pack), så man får en krop a la Michael Phelps til sommerolympiaden 2016 i Rio.

Foto: Wish

På før-billedet ser man en herre i blå skjorte med et BMI på 35 og en vom så stor og saftspændt som en jysk kantinekok. Der er drama i billedet, eftersom knapperne på midten af skjorten ser ud til at være ved sprænge, skyde ud af skærmen og ramme beskueren i øjet. Manden på billedet er højst 6 måneder fra et massiv koronart infarkt af den der type, der starter ved, at man har en underlig smag af metal i munden.

Det var selv sagt før, han købte en ’compression men sports vest’ til 24 kroner på Wish. På efterbilledet har han transformeret sig om til en fast, solbrun, 15 år yngre undertøjsmodel.

Lille stykke tøj

Jeg sender det rundt til redaktionen på overspringshandlingsmail, og vi griner, og en del af mig, den hemmelige del der hader sig selv i spejlet, føler sig fristet. »Den bestiller jeg – den skal vi sgu prøve«, siger jeg til redaktøren.

Det tager de obligatoriske 9 uger for vesten at ankomme i pakkepost via et eller andet lastrum i et passagerfly fra Dubai, der har udspruttet CO 2 lige ned i fjæset på en isbjørn.

Jeg står og kigger på det overraskende lille stykke tøj og tænker, om jeg egentlig vil det her nok til at optræde i avisen med deller og billede. Jeg ser ikke en fremtid for mig, hvor andres agtelse er intakt. Så jeg lader den ligge i skabet.

Det virker sgu da, tænker jeg. Men det værker også i hele kroppen. Alt er stramt. Min lungekapacitet er faldet med omkring 37 pct. Bevægelser synes tunge

Så er det tirsdag nogle måneder senere, og der er deadline lige om lidt.

Problemet er, at jeg lige havde været til behandling hos en mind body-terapeut og traumatolog med ekspertise i at løsne musklerne for livsophobet og gemte trauma, og han stod i går med hænderne dybt begravet i min mellemgulvsmuskel, og spændte mine inderlårsmuskler til siden i, hvad der for udefrakommende måtte have lignet starten på en homovoldtægt.

Resultatet er ikke udeblevet: Mit mellemgulv er nu løsnet, knudret op og stresset fuldstændig af i sådan en markant grad, at min mave buler ud som en ballon, en flot udposet velnæret sæk af afslappethed som Christian 4. på divanen efter 6.000 liter øl.

Klonk siger højre skulder

Egentlig har jeg slet ikke lyst til at snøre min nye flotte stress- og traumefri-sæk ind i billigt kinesisk polyester. Men igen: Deadline. Så jeg står ude på toilettet og begynder at trække min ’compression sports vest’ ned over hovedet.

Tøjstykket er så lille og snævert, at det sidder fast rundt om ørerne på mig, armene strittende hjælpeløst i vejret, jeg slider og river og hiver. Så siger det ’klonk’ fra min højre skuldre – jeg overdriver ikke – da min skulder går en anelse ud af led og svupper tilbage igen, og pludselig sidder trøjen som en udstrukket guitarstreng over rødvinspatterne. Jeg bruger fem minutter på at i intens smerte at vikle den ud og vrikke den langsommeligt ned over maven.