Arkitekturredaktøren om Bagsidens Blox: Ærlige plastikfarver Der er fire hjerter til Bagsidens model i Lego.

Det er en meget vellykket model, som jeg kan se har den fordel frem for originalen, at man ikke ledes ned i et hul dybt under bygningen for at komme ind i den. Dog skal du måske som Blox arbejde på at etablere en anden tydelig indgang i gadeplan.











Blox i Lego Bygherre: Bagsiden Grundplan: 729 cm Arkitekt: OMA/ Ellen van Loon Samlet pris: 803,50 kroner

Hvad transparens angår, er det lykkedes at ramme tæt på Blox’ i strålende solskin, hvor den fremstår blankt afvisende med enkelte sprækker af lys, der kommer ind mellem klodserne. Den rige overflade, som lego-knopperne giver, overgår originalens i oplevelsesrigdom, og de meget ærlige plastikfarver er også at foretrække frem for Blox’ simulerede kobbergrønne glas.

En gedigen forbedring, der må give dobbelt op, 4 hjerter.