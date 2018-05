Tast 4 efterfulgt af en ledestjerne, Hold the Line

Du har ringet til departementet for klynk og klage. Ønsker du at klynke, tast 1. Ønsker du at klage, tast 2. Ønsker du at klynkeklage nonstop i båndsløjfe over verdenssituationen, tast 4. Over din samlever, tast 2. Over vejret, der er for varmt, tast 4 efterfulgt af en ledestjerne. Over koldfronten, vent venligst på næste ledige medarbejder. Hvis din løn ikke står mål mæ’ din arbejdsindsats, tast 3. Længden på din penis, hvis du tilfældigvis har en, tast 8. Med forhud, tast 8 efterfulgt af en skalpel. Uden forhud, tast stjerne. Bestil et penisforstørrelsesarrangement hos Jørgen Ege, tast kors i røven. Ønsker du at tale med en medarbejder uden forhud, tast 3. En medarbejder med forhudsforsnævring, tast 1.

Du kan osse bare trykke på alle knapper samtidig, hvis du er så heldig at have hænderne ordentligt skruet på

Ønsker du at klage over en ureglementeret hvepserede i dit skur, bygget uden byggetilladelse, tast 5 efterfulgt af dit cpr-nummer, som gives til folk med opholdstilladelse i Danmark, så de ka’ betale topskat og opsøge doktormand, i fald de er lige ved at krepere, fusentast. Ønsker du at klage over dit bentøj, tast 12. Over at du ikke længere ka’ løbe Kipketersk efter bus 250S, tast efter din mavefornemmelse. Ønsker du et ulvefrit DK, tast happyface-emoji, hvis du er københavnerkulturformidlersnude. Tast dødningehovede-emoji, hvis du er fra uudkantsholstedbrobøhland eller whatever.

Vælger Toto

Du er nu nummer sjok i livets kø. Ønsker du mere gas på dit stilleben, tryk firkant efterfulgt af en slumrepille, og husk så, at der findes flere stjerner end sandkorn i denne ret så pragtfulde verden, og ønsker du derefter at høre ’What a Wonderful World’ mæ’ Louis Armstrong, eller vil du langt hellere høre ’Hold the Line’, mæ’ Toto? Det vil jeg, for jeg elsker Toto højere, end jeg elsker mig selv. It’s not the way that you hold me. It’s not the way you say you care ... uhhhuhuhh. It’s not the way that your love sets me free ... åh krammesang. Tryk nul, hvis du synes, dit parforhold er et lorteparforhold. Tryk sex, hvis du synes, din mand ligner Willy Rathnow på en go’ dag, fantast.

Du er nu nimmer nutten i køen, og føler du dig som en yvereksploderende ko, som du hænger der i røret, så er det, fordi du ikke er omstillingsparat. Tryk firkant, hvis du ønsker at deltage i en utilfredsstilsundersøgelse. Det ta’r kun tre minutter, og vi gør opmærksom på, at alle, der blev sagt alle, samtaler optages til senere brug ved firmafestlige lejligheder.

Tryk alle knapper

Ønsker du at klage over familierelationer, børn og koner, tast 2. Du kan osse bare trykke på alle knapper samtidig, hvis du er så heldig at have hænderne ordentligt skruet på.

Vent venligst på næste ledige medarbejder. Vi har bare ingen ledige medarbejdere, for vi har skåret helt ind til benet. Faktisk har vi skåret hele benet af. Ønsker du at tale mæ’ afdelingen for benproteser, tast 3. Ønsker du at lette overtrykket i hjernen, så knockout dig selv mæ’ en ordentlig omgang Netflix. Så vil du opdage, at weekenden er forbi, allerede inden den er begyndt.

Ønsker du forlænget weekend, hvor fredag osse er en fridag, tast 11, og sæt dig så ned på Dronning Louises Bro mæ’ en spliff, spiritosa og en ordentlig blæser af en ghettoblaster mæ’ Volbeat på toptunet decibelle, så min veninde Helle, klokken 04:18, må gå den tunge gang fra Frederiksborggade over Sukkenes Bro i badekåbe og hotpappilott for at venligst bede pilskævt ungdomssløvsind dæmpe sig, så hun i ro og mag ka’ sove sødt i Indre By. Ønsker du, at overtegnede klapper kaje, læg på.