Bagsidens Bloxmodel i Lego udstilles i Blox Bagsidens Blox bygget i Lego bliver udstillet på en fremtrædende plads i den store Blox. Modellens bygherre er pavestolt.

Det var med ufortyndet stolthed, at Bagsidens bygherre i denne uge tog en taxa ned for enden af Vester Voldgade med sin model af Københavns nye havnebyggeri, som Politikens arkitekturredaktør godt nok kalder et »misfoster« – altså havnebyggeriet. Modellen omtaler han jo som »meget vellykket«.

Dels genkendte taxachaufføren straks og uopfordret modellen som Blox, da den blev placeret nænsomt på bagsædet, dels hoppede to Politiken-læsere af deres cykler, da de genkendte modellen fra avisen, og nikkede anerkendende, da de så den live. Endelig sagde to turister: »Ohh, it’s Lego«.

Den egentlige grund til stoltheden, og til taxaturen, var dog, at Blox har inviteret Blox i Lego indenfor: Lego-modellen skal udstilles i Blox på indtil videre ubestemt tid.

Udstillingen er kommet i stand, ved at Bagsiden, da modellen næsten var færdigbygget, lagde en uformel forespørgsel hos Realdania, der er Blox’ bygherre, og eftersom det første ord i den mail, vi modtog fra Realdania kort tid efter, var »wauw«, så var grunden lagt til et effektivt og frugtbart samarbejde.

Samarbejdet blev stadfæstet ved et håndtryk i tirsdags med Peter Fangel Poulsen, der er Realdanias projektchef på Blox. Det var også et håndslag på, at Bagsiden officielt udlåner Blox-modellen til Blox, så offentligheden får adgang til at se den. En læser har allerede efterlyst det i en mail, og så ved vi, at der er et stort behov.

»Det er en rigtig flot model, den er forbavsende tæt på originalen og formidler ideen bag Blox meget fint. Både terrasserne og vejen gennem bygningen er med«, sagde Peter Fangel Poulsen, da han fik lejlighed til at studere modellen og høre om byggeriet.

Bygherren havde det ærlig talt, som om hun skulle aflevere sit barn i vuggestue første dag, da hun overdrog Blox efter fem dages intensivt byggeri, og det føles lidt tomt på redaktionen nu. Foto: Jacob Ehrbahn

Hvad kan Bagsidens Blox give jeres Blox?

»Den giver os forhåbentlig, at man kan komme til at se Blox på en anden måde, og så signalerer den, at Blox er for alle, store som små, ligesom Lego er for alle generationer«, sagde han.

Og så fik han og hans nærmeste medarbejdere altså også lige lukket lidt kritik af modellen ud:

»Der er lidt med legepladsen, den ligner lidt en forhindringsbane i din model. Den kan man godt arbejde lidt mere med. Og vi har solceller på taget, der skal man nok bruge nogle glatte sorte klodser, og der er faktisk en lys grå flade med ovenlysvinduer mellem lejlighederne, og det vil også være smukt at få havnefronten og omgivelserne med«, sagde de i munden på hinanden.

Jo, jo, men den ligner jo meget godt. Taxachaufføren kunne straks genkende den.

Sagde Bagsidebygherren, der sagtens kan rumme kritikken uden at bære nag. Det manglede da bare, når arkitekturredaktør Ifversen har skrevet, at Blox er klodset, bevidst provokerende og unødigt kompliceret.

»Ja, modellen er ikke til at tage fejl af, og man kan ikke få det hele med. Man må bøje sig og sige, at der er nogen, der er bedre til at bygge Lego end os«, sagde Peter Fangel Poulsen og henviste i stor skala til Big’s Lego House i Billund, som fik fem hjerter i Politiken.

Blox i Lego-modellen bliver placeret ved DAC’s passage – hvor man køber billet til Dansk Arkitektur Center. Den bliver ikke til at misse. Det er lige til højre, når man tager rulletrappen ned i bygningen på den side, der vender væk fra vandet.