Hjælp os: Giv din støtte til Blox i Lego, så alle kan blive selvbyggere Bagsidens model af Blox har brug for 10.000 støtter – så sætter Lego måske gang i produktionen af modellen. De første 100 skal støtte inden 7. juli.

Bagsiden sender hermed et en bøn ud til alle læsere om at støtte op om Bagsidens model af Blox bygget i Lego: Den ligger nu frit tilgængelig på Legos hjemmeside for ideer: https://ideas.lego.com, lige til at stemme på.

Får Blox 10.000 støtter inden for to år, vil Lego gå ind i seriøse overvejelser om at producere Blox i Lego – og eftersom Bagsiden vil modtage 1 procent af nettosalget, 10 kasser med Blox-modellen i Lego samt få biografi og kreditering med i samlemanualen, hvis det lykkes, vil det betyde uendelig meget for Bagsiden at få læsernes støtte. Ikke mindst kan vi få dækket budgetoverskridelsen på modelbyggeriet – det var på 34 procent eller 203,50 kroner – og bliver overskuddet større, kan man forestille sig en storstilet Blox-fest eksklusivt for Politikens bagsidelæsere.

FAKTA Sagen halvlangt Bagsiden har bygget Blox – det nye prestigebyggeri i Københavns Havn, som kaldes et misfoster af Politikens arkitekturredaktør – i Lego. Det tog 5 dage og kostede 803,50 kroner i Lego. 4 hjerter. Bagsideredaktøren er meget tilfreds med projektet, og arkitekturredaktør Ifversen gav Blox i Lego 4 hjerter. Det rigtige byggeri fik kun 2. Blox og Bagsiden indgik kort derefter i et samarbejde om at udstille Blox-modellen i Lego i Blox. Det lykkedes: Den er nu udstillet, hvor man køber billetter til Dansk Arkitektur Center i Blox. Her kan den ses på ubestemt tid. Lego er også blevet kontaktet af Bagsiden: Om ikke de vil producere bygningsværket i Lego, så alle kan bygge Blox? Det har resulteret i, at alle nu kan støtte Blox i Lego på https://ideas.lego.com. Modellen skal have 10.000 fans på hjemmesiden, før Lego overvejer en produktion. Vis mere

Bagsiden lagde Blox-modellen på hjemmesiden for en uge siden, efter at vi havde spurgt Legos senior manager, Corporate Communications, Roar Rude Trangbæk, om mulighederne for at sætte Blox i produktion – vi foreslog specifikt, at bygningen indgår i Legos Architecture-serie:

»I forhold til Lego Architecture-serien er vi altid på udkig efter ikoniske bygningsværker, der kan omsættes til Lego-modeller i serien, som er sjove at bygge, og som appellerer til et globalt publikum. Om den konkrete bygning har potentialet og er så ikonisk, at den kan blive en del af Lego Architecture-serien, kan jeg desværre ikke sige noget om«, skrev han til Bagsiden med opfordring til at lægge den på ideas.lego.com og et opmuntrende:

»Godt at høre, at I har bygget løs på redaktionen – man bliver aldrig for gammel til at lege!«.

54 støtter lige nu

Nu indfinder alvoren sig imidlertid. Projektet skal have 100 støtter inden for de første 60 dage. Vi fik 10 på de første 7 dage, i skrivende stund er vi oppe på 54 og vi mangler altså 46 inden 7. juli. Kommer projektet sikkert i land på den deadline, er der endnu en deadline om et år, hvor Blox-modellen skal have mindst 1.000 støtter, efter yderligere et halvt år skal vi være nået op på 5.000 støtter og senest om to år de 10.000 støtter.

Det er altså af yderste vigtighed, at Bagsiden får din støtte. Og din fætters. Naboens. Din hundepassers. Alle dine facebookvenner og alle dem fra bridge og fra dit padel tennis-hold skal også helst støtte. Og mødregruppen selvfølgelig.

Interessant. Vil være fint i arkitekturserien. Godt arbejde fra Starwarsnerd!

Der er allerede kommet pæne kommentarer på Blox-modellen på ideas.lego.com: »Jeg elsker det minimalistiske design ved denne bygning, og som en, der har set den i virkeligheden, kan jeg certificere modellens nøjagtighed«, skriver EDxAS for eksempel, og så skriver EDxAS – som selv har lagt en M&M’s slikautomat bygget i Lego på hjemmesiden og har 8.998 støtter til den: »#4!«, hvilket Bagsiden tror henviser til, at Politikens arkitekturredaktør Ifversen har givet Bagsidens model 4 hjerter.

En anden bruger, Starwarsnerd62, skriver: »Interessant. Vil være fint i arkitekturserien. Godt arbejde fra Starwarsnerd!«. Bagsiden har støttet Starwarsned62’s Quadrant 7-projekt (en planet i ’Star Wars’), som kun har tre dage til at få de sidste 45 følgere.

Det ser lidt sort ud for Quadrant 7, og sådan skulle det jo nødig ende for Blox-modellen.