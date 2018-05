ATS Højere bankgebyrer er for kundernes egen skyld

Senioranalytiker Troels Halholm, Power Bank (tidligere Assentoft og Nærmeste Omegns Sparekasse)

»Power Banks gebyrer er steget med 50 procent siden 2008«, kunne man for nylig læse på forsiden af Assentoft og Nærmeste Omegns Ugeavis.

Det er ikke første gang, at ugeavisen laver sensationsoverskrifter på et meget spinkelt grundlag, men i stedet for at fare frem med bål og brand mod avisens chefredaktør, Ole Byskov, valgte vi at invitere ham og hans hustru, Selma Byskov, på middag på Assentoft Kro med det helt store udtræk. For man kommer ofte længst ved at være venlig over for folk, og i løbet af aftenen fik vi da også Ole Byskov til at forstå, at de stigende gebyrer alene kommer kunderne til gode, ligesom jeg fik forklaret redaktøren, at vi i Power Bank altid har været glade for at annoncere i hans avis, som ellers ikke har så mange annoncer at gøre godt med.

Byskov fik en gennemgang af de mange omkostningstunge beslutninger, vores bank har måttet træffe gennem de seneste år, hvor den dyreste var fusionen mellem Assentoft og Nærmeste Omegns Sparekasse og Fløjstrup Andelskasse, som nu er blevet til Power Bank. Men også indretningen at vores nye hovedsæde med ægte portugisisk marmor på væggene og springvand i lobbyen og det store ur, der viser, hvad klokken er i Assentoft, Tokyo og New York, kostede et anseeligt beløb.

Men vi mente, det var vigtigt, at kunderne får en god oplevelse, når de besøger os, og jeg er sikker på, at de fleste gerne betaler højere gebyrer for at bruge en bank, der prioriterer kunderelationerne så højt. Og som vi også forklarede Byskov, så er de karameller, som vi har stående fremme til fri afbenyttelse, jo heller ikke gratis.

Heldigvis forstod chefredaktøren vores pointer, og vi blev enige om, at han en af de nærmeste dage kommer forbi Power Bank og laver en reportage om de mange fordele, der er ved at benytte en lokal bank med internationale relationer.

Byskov er en meget travl mand, og vi har derfor bedt vores kommunikationsrådgiver om at skrive en reportage, som redaktøren kan sætte direkte i sin ugeavis, når han har besøgt os. Naturligvis med hans eget navn på, for selv om vi har været utilfredse med hans tidligere artikler, er vi jo ikke smålige.