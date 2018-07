Parcelhuspionerer: Connie og Preben var nogle af vejens første Bagsideredaktørens grundejerforening har 50 års jubilæum, og derfor giver vi ordet til en række beboere, der var med fra begyndelsen. Dengang man var pioner, når man flyttede i parcelhus.

Vi var meget tilfredse, det var et flot hus i 1968«, siger Connie Petersen, 86 år. Hun sidder i udestuen ved siden af poolen sammen med sin mand Preben. Helbredet har det ikke så godt, hun er syg, og han har brækket armen, men de er begge kvikke i replikken.

»Da vi flyttede ind, var der bar jord og en betonbane, en rullebane til fly, tyskerne havde bygget, i baghaven. Fra stuen kunne vi se 5 km væk, vi kunne se harerne løbe rundt på markerne«, siger Preben Petersen, 87, og peger over mod plankeværket ud mod rullebanen, der i dag er en trafikeret vej.

De var blandt de allerførste, der flyttede ind på vejen med udsigt over markerne.

»Vi boede i Lyongade på 4. sal med 2 børn på 2,5 værelse. Det var med at komme væk. Vi havde fælles toilet med naboen på bagtrappen. Det var ikke spændende, der var ikke bad eller noget«, fortæller Connie. De havde prøvet at komme ind i Urban-planen, men fik at vide, at de tjente 300 kroner for meget.

»Jeg gik og byggede på bondegården derovre (på den anden side af rullebanen, red), jeg var tømrermester. Han fortalte mig, at han ville udstykke jorden. »Det vil jeg da godt købe«, sagde jeg. »Jeg vil sørge for, at du bliver skrevet op som nummer 1«, sagde han. Jeg betalte 43.000 kroner, det var en god pris«.

Hvis du var førstevælger, hvorfor skulle det så være denne grund?

»Sagføreren, der havde sagen, kaldte mig ind. Jeg spurgte: »Hvilken grund er mindst«. »Den der«. »Den tager jeg«. Den er 640 m2«, fortæller Preben – og Connie ryster på hovedet og siger, han skulle have taget en større.

»Vi var tvunget til at bygge. Jeg er opvokset på Dueoddevej under krigen, og dengang skulle vi grave hele køkkenhaven to gange om året, og det var mit job. Jeg havde fået nok, jeg ville ikke have en have«.

Han tegnede selv huset, og det endte med, at han byggede 10 huse af samme slags på vejen: Et halvandet plans hus på 151 m2. Han kaldte det Dragør-huset.

»Jeg ville egentlig have haft et Brøchner-Nielsen-hus, dem havde jeg bygget mange af. Jeg kom hos ham en gang om ugen og sagde til ham, at jeg ville bygge en af hans store huse. »Det kan du godt få lov til, men du skal betale for tegningen«. Gu’ vil jeg da ikke – hver gang en tømrermester gik på røven, gik jeg og lavede byggeriet færdigt. Så gik jeg hjem og tegnede et hus selv«, siger Preben.

»Det var nemt, jeg kendte bygningsreglementet, og dengang var der kun en eneste mand i afdelingen på kommunen og en sekretær, de kunne slet ikke følge med alt det byggeri, der var gang i. Er det ligesom du plejer at gøre det, spurgte han. »Ja«. »Så kør««.

Hvad var det gode ved huset, siden du byggede flere?

»Prisen. 110.000 kroner kostede hus og grund os i alt. Med det lån, vi fik, var der også råd til en Ford Taunus, det var en dejlig bil. Det var en god pris, men da vi så, vi skulle sidde for en husleje på 16.000 kroner om året, var vi i tvivl, om vi kunne betale. Men så kom inflationen lige efter, og allerede i 1971 begyndte vi at grine af vores egne lån«.

I 1970 kom swimmingpoolen til – den byggede Preben selv, af beton: »Det er noget, der holder. Ikke som dem af plastik, der bliver presset op, når vandet stiger udenom«.

Poolen var et samlingssted for alle vejens børn, der kom rendende for at bade. Eneste regel var, at man ikke måtte bade alene. Det var friere, end det er i dag, er de enige om, også for de voksne.

»Her er blevet lidt kedeligt. Vi kom hinanden ved. Det var en hel anden mentalitet. Vi kogte sprit alle sammen, vi havde et apparat, vi lånte ud. Dengang havde vi ikke så mange penge«, siger Connie.

»Ja, vi lavede rom, gin og likør, og det smagte ganske udmærket, vi købte essenser, vi blandede i. Gudfaderbevares, vi holdt mange fester. Vi festede, så hatten passede«, siger Preben.

Men huset holder endnu: »Her er ingen spildplads, og nu hvor vi er gamle, har vi fået sat en lift på trappen. Det er der plads til«, siger Preben.