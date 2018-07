ATS: "Dronningen blev utrolig glad for at se mig. Ellevild" Trumps billeder fra besøget i Storbritannien

Den engelske dronning blev utrolig glad for at se mig. Ellevild. Har ønsket at møde mig, lige siden jeg blev præsident. Endelig var jeg i stand til at opfylde hendes ønske. Stor oplevelse for hende! Forærede hende en kuglepen med mit logo på og en miniaturemodel af Trump Tower, der er en del større end hendes såkaldte palads. Meget større.