Henrik Palle: Forandrer København sig til det bedre?

FOR ABONNENTER

Der sker ting og sager med vor by København i disse år. Ikke alene bygges der, så selv en Mads Skjern ville nikke anerkendende. Der skiftes også ud på diverse adresser. Gamle butikker lukker, og nye håbefulde åbner. Sådan er livets cirkel, og det er der sådan set ingen grund til at græde hverken snot eller bitre tårer over. Tiderne de skifter, baby, som C.V. Jørgensen synger på lp'en 'I det muntre hjørne', og den har efterhånden også så mange år på bagen, at det næsten ikke er til at tro.